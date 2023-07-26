Тайвань впервые провел учения в своем крупнейшем аэропорту. Использовал опыт Украины в битве за Гостомель

В среду в Таоюане солдаты, надевшие красные каски, чтобы обозначить себя как проникших на территорию врагов, участвовали в перестрелке с полицией аэропорта. Пожарные также практиковались в тушении имитированных пожаров.
Военные вертолеты имитировали полет над аэропортом и развертывание вражеских войск на взлетно-посадочной полосе. Подойдя к зданию аэропорта, они вели перестрелку с тайваньскими военными, защищавшими объект, и теми, кто прятался в импровизированных укрытиях.
Учения, которые длились 30 минут, завершились тем, что тайваньские военные отрабатывали уничтожение оставшихся сил противника, в конце размахивая тайваньским флагом, чтобы показать, что они имитировали успешную оборону аэропорта.
Аналитики говорят, что Тайвань учится на опыте вторжения России в Украину. Речь, в частности, о битве за аэропорт Антонов возле Гостомеля Киевской области, который является примером успешного контрнаступления украинских сил при обороне Киева, сказал военный эксперт тайваньского Института национальной обороны и безопасности Су Цзы-юн.
Он добавил, что близость аэропорта Таоюань к "красному пляжу" (такой термин используется для обозначения потенциальной точки высадки морских десантов) делает особенно важной его защиту.
Су Цзы-юн подчеркнул, что, если бы он был захвачен Китаем, китайские десантники присоединились бы к атаке на тайваньские войска, охраняющие пляж.
Как отмечает Financial Times, несмотря на небольшой масштаб, состоявшиеся учения ознаменовали собой шаг в превращении ежегодных тайваньских военных учений "Хан Куан" из того, что аналитики критикуют как просто демонстрацию сил, в более достоверную проверку потенциальных сценариев вооруженного конфликта с Китаем.
Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.
После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.