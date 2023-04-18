Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет на случай вторжения Китая – Bloomberg

Ранее Тайвань закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Теперь контракт с Boeing, заключенный от имени Тайваня Командованием военно-воздушных систем США, знаменует собой первый контракт на мобильную версию наземного базирования.

Пентагон объявил о контракте с Boeing на $1,7 млрд 7 апреля, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя. Сделка заключена на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня.

Представитель министерства обороны США подполковник Мартин Майнерс отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять Тайваню оборонное оборудование".