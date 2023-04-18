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Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет на случай вторжения Китая – Bloomberg

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Контракт на покупку ракет от имени Тайваня заключили США
Контракт на покупку ракет от имени Тайваня заключили США
Фото: EPA

Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения потенциального вторжения Китая. Об этом 17 апреля агентству Bloomberg сказали источники.

Ранее Тайвань закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Теперь контракт с Boeing, заключенный от имени Тайваня Командованием военно-воздушных систем США, знаменует собой первый контракт на мобильную версию наземного базирования.

Пентагон объявил о контракте с Boeing на $1,7 млрд 7 апреля, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя. Сделка заключена на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня.

Представитель министерства обороны США подполковник Мартин Майнерс отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять Тайваню оборонное оборудование".

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первой половине апреля в США совершила визит президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Они договорились, что США будут продолжать поддерживать остров, в том числе оружием. 

В сентябре 2022 года США одобрили продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд. Как сообщало Reuters, пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух". Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй тогда заявил, что продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, оружие, корабль, Тайвань, Bloomberg, КНР, ракеты, ракета, сделка
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