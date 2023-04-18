Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет на случай вторжения Китая – Bloomberg

Ранее Тайвань закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Теперь контракт с Boeing, заключенный от имени Тайваня Командованием военно-воздушных систем США, знаменует собой первый контракт на мобильную версию наземного базирования.
Пентагон объявил о контракте с Boeing на $1,7 млрд 7 апреля, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя. Сделка заключена на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня.
Представитель министерства обороны США подполковник Мартин Майнерс отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять Тайваню оборонное оборудование".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первой половине апреля в США совершила визит президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Они договорились, что США будут продолжать поддерживать остров, в том числе оружием.
В сентябре 2022 года США одобрили продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд. Как сообщало Reuters, пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух". Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй тогда заявил, что продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".
Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.