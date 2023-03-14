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Тайвань представил новые боевые беспилотники на случай противостояния с КНР

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Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня показал восемь БПЛА
Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня показал восемь БПЛА
Фото: depositphotos.com

Тайвань 14 марта продемонстрировал новые модели своих военных беспилотников отечественного производства. Об этом сообщает Reuters.

На Тайване считают, что БПЛА будут ключом к их способности "асимметричной войны", чтобы сделать свои силы более маневренными, если придется столкнуться с китайскими вооруженными силами.

Reuters отметило, что именно война в Украине дала "новую актуальность" усилиям тайваньских военных по укреплению обороны.

Беспилотники показал Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня, принадлежащий военным. В частности, институт разработал беспилотник наблюдения Albatross II и боевые дроны, которые работают со спутниками глобальной системы позиционирования, говорится в материале. Всего было представлено восемь БПЛА, уточнил CNN.

Директор исследовательского отдела авиационных систем института Эрик Чи рассказал, что устройства были разработаны для использования различными подразделениями вооруженных сил Тайваня.

"В ответ на новые глобальные тенденции войны наши вооруженные силы активно наращивают возможности асимметричной войны", – заявил он.

Чи добавил, что институт работает над разработкой основных технологий "для полной реализации национальной политики оборонной самодостаточности".

Reuters отметило, что презентация БПЛА состоялась на фоне того, что Китай активизировал свои военные действия вблизи острова.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью Sky News заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве президента КНР.

Теги: Украина, Китай, военные, авиация, оборона, Тайвань, беспилотники, КНР, технологии
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