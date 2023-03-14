Тайвань представил новые боевые беспилотники на случай противостояния с КНР

Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня показал восемь БПЛА Фото: depositphotos.com

На Тайване считают, что БПЛА будут ключом к их способности "асимметричной войны", чтобы сделать свои силы более маневренными, если придется столкнуться с китайскими вооруженными силами.

Reuters отметило, что именно война в Украине дала "новую актуальность" усилиям тайваньских военных по укреплению обороны.

Беспилотники показал Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня, принадлежащий военным. В частности, институт разработал беспилотник наблюдения Albatross II и боевые дроны, которые работают со спутниками глобальной системы позиционирования, говорится в материале. Всего было представлено восемь БПЛА, уточнил CNN.

Директор исследовательского отдела авиационных систем института Эрик Чи рассказал, что устройства были разработаны для использования различными подразделениями вооруженных сил Тайваня.

"В ответ на новые глобальные тенденции войны наши вооруженные силы активно наращивают возможности асимметричной войны", – заявил он.

Чи добавил, что институт работает над разработкой основных технологий "для полной реализации национальной политики оборонной самодостаточности".

Reuters отметило, что презентация БПЛА состоялась на фоне того, что Китай активизировал свои военные действия вблизи острова.