Страны ЕС должны направить военно-морские силы на Тайвань – Боррель

При необходимости европейские страны будут "защищать мир" в ситуации вокруг Тайваня, заявил глава европейской дипломатии Фото: ЕРА

По его словам, ЕС остается сторонником единого Китая, но "не при любых условиях и точно не через применение силы". И при необходимости европейские страны будут "защищать мир" в ситуации вокруг Тайваня.

"Европа должна присутствовать в этом вопросе, который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Поэтому я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать преданность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными в части возможных провокаций", – сказал глава европейской дипломатии.

22 апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а значит, "обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю". По его словам, те, кто "продвигает независимость Тайваня, – сепаратисты".

После визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон озвучил мнение, что Европе нужно снижать зависимость от США и не копировать американскую позицию в вопросе независимости Тайваня.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посещала Китай вместе с Макроном, также высказалась против применения силы в споре вокруг Тайваня.

"Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение. Угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема", – цитирует ее издание.