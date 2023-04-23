Страны ЕС должны направить военно-морские силы на Тайвань – Боррель

По его словам, ЕС остается сторонником единого Китая, но "не при любых условиях и точно не через применение силы". И при необходимости европейские страны будут "защищать мир" в ситуации вокруг Тайваня.
"Европа должна присутствовать в этом вопросе, который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Поэтому я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать преданность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными в части возможных провокаций", – сказал глава европейской дипломатии.
22 апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а значит, "обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю". По его словам, те, кто "продвигает независимость Тайваня, – сепаратисты".
После визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон озвучил мнение, что Европе нужно снижать зависимость от США и не копировать американскую позицию в вопросе независимости Тайваня.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая посещала Китай вместе с Макроном, также высказалась против применения силы в споре вокруг Тайваня.
"Стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение. Угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема", – цитирует ее издание.
Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году глава КНР Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Джо Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.
После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.