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Представитель МИД Китая заявил, что Тайвань – часть КНР

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Ван Вэньбинь: Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены
Ван Вэньбинь: Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены
Фото: china-embassy.gov.cn

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Об этом он сказал на пресс-конференции 21 апреля. Стенограмму его конференции опубликовала пресс-служба МИД.

"Каков статус-кво в Тайваньском проливе? В том, что обе стороны пролива принадлежат одному и тому же Китаю. Тайвань является частью территории Китая. Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены", – сказал официальный представитель МИД КНР.

Он заявил, что те, кто "продвигает независимость Тайваня", – сепаратисты. Ван Вэньбинь подчеркнул, что независимость Тайваня и мир и стабильность по обе стороны пролива "так же непримиримы, как огонь и вода". По его словам, чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, необходимо "безоговорочно отстаивать принцип одного Китая".

нешние силы, которые вмешиваются в тайваньский вопрос, фальсифицируя и выхолащивая принцип одного Китая, продавая оружие Тайваню и продвигая нарратив "Украина сегодня, Тайвань завтра", – именно они несут ответственность за нарушение статус-кво в Тайваньском проливе", – сказал Ван Вэньбинь.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первой половине апреля в США совершила визит президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Они договорились, что США будут продолжать поддерживать остров, в том числе оружием. 

В сентябре 2022 года США одобрили продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд. Как сообщало Reuters, пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух". Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй тогда заявил, что продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Теги: Китай, сепаратисты, Тайвань, КНР, независимость, суверенитет, Ван Вэньбинь
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