Представитель МИД Китая заявил, что Тайвань – часть КНР

Ван Вэньбинь: Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены Фото: china-embassy.gov.cn

"Каков статус-кво в Тайваньском проливе? В том, что обе стороны пролива принадлежат одному и тому же Китаю. Тайвань является частью территории Китая. Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены", – сказал официальный представитель МИД КНР.

Он заявил, что те, кто "продвигает независимость Тайваня", – сепаратисты. Ван Вэньбинь подчеркнул, что независимость Тайваня и мир и стабильность по обе стороны пролива "так же непримиримы, как огонь и вода". По его словам, чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, необходимо "безоговорочно отстаивать принцип одного Китая".

"Внешние силы, которые вмешиваются в тайваньский вопрос, фальсифицируя и выхолащивая принцип одного Китая, продавая оружие Тайваню и продвигая нарратив "Украина сегодня, Тайвань завтра", – именно они несут ответственность за нарушение статус-кво в Тайваньском проливе", – сказал Ван Вэньбинь.