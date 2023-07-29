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Байден утвердил решение о передаче Тайваню военной помощи

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Одобренная американским президентом помощь будет выделена из запасов Пентагона
Одобренная американским президентом помощь будет выделена из запасов Пентагона
Фото: ЕРА

США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Указ об этом подписал президент Джо Байден, написал 28 июля сайт Белого дома.

В документе указано, что Государственный департамент США может выделить соответствующую сумму.

"Я делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до $345 млн на товары и услуги оборонного назначения министерства обороны, а также на военное образование для оказания помощи Тайваню", – говорится в указе.

О том, что США готовятся объявить о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более $300 млн, 28 июля со ссылкой на двух американских чиновников сообщило Reuters.

Источники говорили, что кроме прочего, в пакет могут войти разведывательные беспилотники MQ-9, хотя США еще "прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только американские ВВС", писало агентство.

Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки. Данные о передаче средств противотанковой и противовоздушной обороны подтвердил также источник Financial Times.

Контекст:

Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Теги: США, оружие, Джо Байден, Госдепартамент США, ПВО, военная помощь, Тайвань, беспилотники
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