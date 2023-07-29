Байден утвердил решение о передаче Тайваню военной помощи

В документе указано, что Государственный департамент США может выделить соответствующую сумму.

"Я делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до $345 млн на товары и услуги оборонного назначения министерства обороны, а также на военное образование для оказания помощи Тайваню", – говорится в указе.

О том, что США готовятся объявить о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более $300 млн, 28 июля со ссылкой на двух американских чиновников сообщило Reuters.

Источники говорили, что кроме прочего, в пакет могут войти разведывательные беспилотники MQ-9, хотя США еще "прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только американские ВВС", писало агентство.

Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки. Данные о передаче средств противотанковой и противовоздушной обороны подтвердил также источник Financial Times.