Байден утвердил решение о передаче Тайваню военной помощи

В документе указано, что Государственный департамент США может выделить соответствующую сумму.
"Я делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться о выделении до $345 млн на товары и услуги оборонного назначения министерства обороны, а также на военное образование для оказания помощи Тайваню", – говорится в указе.
О том, что США готовятся объявить о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более $300 млн, 28 июля со ссылкой на двух американских чиновников сообщило Reuters.
Источники говорили, что кроме прочего, в пакет могут войти разведывательные беспилотники MQ-9, хотя США еще "прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только американские ВВС", писало агентство.
Associated Press утверждало со ссылкой на американских чиновников, что пакет помощи включает переносные системы противовоздушной обороны, огнестрельное оружие и ракеты, а также средства разведки. Данные о передаче средств противотанковой и противовоздушной обороны подтвердил также источник Financial Times.
Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.
После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.