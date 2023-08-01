Игнат рассказал, могут ли оккупанты сбивать ракеты Storm Shadow

Игнат заявил, что поставленные союзниками ракеты Storm Shadow и SCALP "долетают очень хорошо" Фото: mediacentеr.org.ua

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, [немецкая крылатая ракета] Taurus – это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", – пояснил Игнат.

Он отметил, что это крылатые ракеты, подобные тем, которые российские оккупанты применяют против Украины.

"[Как] те же Х-101. Я имею в виду, такие же по классу. Поэтому исключать то, что их [Storm Shadow] сбивают, нельзя. Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения, доказавшего свою эффективность.

"И принятие решений от наших партнеров [по ракетам Taurus, которые Германия пока отказывается предоставлять Украине] было бы очень актуально", – резюмировал Игнат.

Российские оккупанты регулярно сообщают о якобы уничтожении ракет Storm Shadow, последний такой случай связан с ударом по мосту в Чонгаре 29 июля. Назначенный оккупантами незаконный "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что мост якобы не был поражен, а ПВО оккупантов будто бы сбила все 12 ракет Storm Shadow, выпущенных по нему Украиной.