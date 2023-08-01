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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат рассказал, могут ли оккупанты сбивать ракеты Storm Shadow

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Игнат заявил, что поставленные союзниками ракеты Storm Shadow и SCALP "долетают очень хорошо"
Игнат заявил, что поставленные союзниками ракеты Storm Shadow и SCALP "долетают очень хорошо"
Фото: mediacentеr.org.ua

Британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow и французские ракеты того же класса SCALP – сложные цели для российских систем ПВО, однако в теории оккупанты способны их сбивать. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 31 июля в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, [немецкая крылатая ракета] Taurus – это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", – пояснил Игнат.

Он отметил, что это крылатые ракеты, подобные тем, которые российские оккупанты применяют против Украины.

"[Как] те же Х-101. Я имею в виду, такие же по классу. Поэтому исключать то, что их [Storm Shadow] сбивают, нельзя. Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", – заявил спикер.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения, доказавшего свою эффективность.

"И принятие решений от наших партнеров [по ракетам Taurus, которые Германия пока отказывается предоставлять Украине] было бы очень актуально", – резюмировал Игнат.

Российские оккупанты регулярно сообщают о якобы уничтожении ракет Storm Shadow, последний такой случай связан с ударом по мосту в Чонгаре 29 июля. Назначенный оккупантами незаконный "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что мост якобы не был поражен, а ПВО оккупантов будто бы сбила все 12 ракет Storm Shadow, выпущенных по нему Украиной.

Контекст:

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 28 мая, что все британские ракеты Storm Shadow, которые применяла украинская армия против российских оккупантов, поразили цели.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Теги: ПВО, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Юрий Игнат, Storm Shadow
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