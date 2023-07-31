Появились спутниковые снимки, подтверждающие удар по ж/д мосту в Чонгаре

Последствия ударов по мостам через Чонгар видны из космоса Фото: Николаевский Ванёк / Telegram (иллюстративное)

По мнению расследователя, снимки подтверждают повреждения моста. Так, Ватанаве сравнил спутниковые фото от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста, который на более свежем фото выглядит заметно изменившимся.

Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд (что косвенно подтверждает невозможность движения по этому участку на данный момент).

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — * wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

29 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар "филигранным" и подчеркнула, что оккупантам вновь придется перестраивать логистику и искать объездные пути для сообщения с Крымом.