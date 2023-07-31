Появились спутниковые снимки, подтверждающие удар по ж/д мосту в Чонгаре

По мнению расследователя, снимки подтверждают повреждения моста. Так, Ватанаве сравнил спутниковые фото от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста, который на более свежем фото выглядит заметно изменившимся.
Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд (что косвенно подтверждает невозможность движения по этому участку на данный момент).
#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc— * wtnv (@hwtnv) July 30, 2023
29 июля Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные поразили Чонгарский мост на админгранице с Крымом. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар "филигранным" и подчеркнула, что оккупантам вновь придется перестраивать логистику и искать объездные пути для сообщения с Крымом.
По Чонгарскому мосту, который оккупанты используют в том числе для военной логистики, уже наносились удары, в частности утром 22 июня. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.
Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие Storm Shadow.
Известно, что мост был пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявлял, что "продолжение следует".
Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствовали о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.
Позже оккупанты объявили, что отремонтировали Чонгарский мост.
В июле в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.