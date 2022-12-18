США отговаривали Украину атаковать российские позиции, когда туда приехал глава Генштаба РФ Герасимов – СМИ

По данным издания, США знали о планах Герасимова приехать на фронт, но скрыли информацию от украинских военных, опасаясь, что они нанесут удар.

Американские чиновники считали, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта, в частности, привести к войне России и США.

Однако Украина все равно узнала о планах генерала. После согласования с Белым домом высокопоставленные американские чиновники попросили украинскую сторону отменить атаку.

"Мы сказали им не делать этого. Мы такие: "Эй, это уже слишком", – говорит высокопоставленный американский чиновник.

Однако это сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что уже начали атаку на позиции генерала.