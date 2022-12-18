США отговаривали Украину атаковать российские позиции, когда туда приехал глава Генштаба РФ Герасимов – СМИ

По данным издания, США знали о планах Герасимова приехать на фронт, но скрыли информацию от украинских военных, опасаясь, что они нанесут удар.
Американские чиновники считали, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта, в частности, привести к войне России и США.
Однако Украина все равно узнала о планах генерала. После согласования с Белым домом высокопоставленные американские чиновники попросили украинскую сторону отменить атаку.
"Мы сказали им не делать этого. Мы такие: "Эй, это уже слишком", – говорит высокопоставленный американский чиновник.
Однако это сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что уже начали атаку на позиции генерала.
30 апреля ВСУ нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, ликвидировав, по предварительной информации, несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апрелясоветник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Информацию об уничтожении на изюмском направлении пункта управления российских оккупантов вместе с личным составом, а также военной техникой, подтвердили в МВД.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова.
Позже стало известно, что на этих позициях был и сам Герасимов, но он успел уехать до нанесения удара. Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты в результате атаки, заявил изданию The New York Times украинский чиновник.