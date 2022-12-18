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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США отговаривали Украину атаковать российские позиции, когда туда приехал глава Генштаба РФ Герасимов – СМИ

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США опасались эскалации в случае убийства Герасимова
США опасались эскалации в случае убийства Герасимова
Фото: EPA

В апреле США пытались отговорить Украину от атаки российских позиций, когда туда приехал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. Об этом пишет The New York Times в своем расследовании о неудачах России в войне против Украины.

По данным издания, США знали о планах Герасимова приехать на фронт, но скрыли информацию от украинских военных, опасаясь, что они нанесут удар.

Американские чиновники считали, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта, в частности, привести к войне России и США.

Однако Украина все равно узнала о планах генерала. После согласования с Белым домом высокопоставленные американские чиновники попросили украинскую сторону отменить атаку.

"Мы сказали им не делать этого. Мы такие: "Эй, это уже слишком", – говорит высокопоставленный американский чиновник.

Однако это сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что уже начали атаку на позиции генерала.

Контекст:

30 апреля ВСУ нанесли удар по командным пунктам российских военных в Харьковской области, ликвидировав, по предварительной информации, несколько сотен оккупантов, рассказал 30 апрелясоветник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

Информацию об уничтожении на изюмском направлении пункта управления российских оккупантов вместе с личным составом, а также военной техникой, подтвердили в МВД.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter 1 мая, что украинские военные попали в штаб 2-й армии российских оккупантов, где находилась ставка Герасимова. 

Позже стало известно, что на этих позициях был и сам Герасимов, но он успел уехать до нанесения удара. Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты в результате атаки, заявил изданию The New York Times украинский чиновник.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, ВСУ, война России против Украины, Валерий Герасимов, The New York Times
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