США предоставили Украине $4 млн на охрану морских границ в Азовском море

Финансовая помощь США поможет украинским военным круглосуточно сдерживать агрессию и реагировать на нее в Азовском море, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

Помощь будет оказана морской охране в Мариуполе и Бердянске Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

США предоставили Украине $4 млн на улучшение охраны морских границ в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине 19 ноября.

Деньги выделили в рамках программы по экспортному контролю и безопасности границ.

"Помощь – там, где это нужно: США по программе по экспортному контролю и безопасности границ объявили о помощи на $4 млн морской охране в Мариуполе [Донецкой области] и Бердянске [Запорожской области]. Новое оборудование поможет морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", – говорится в сообщении.

Допомога - там, де це потрібно: США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів оголосили про допомогу на 4 млн дол Морській охороні в Маріуполі і Бердянську. Нове обладнання допоможе Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі pic.twitter.com/FwfQVmbDfk — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 19, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После потери большой части флота в ходе аннексии Крыма украинская власть, международные партнеры и армия работают над восстановлением защиты морских границ Украины от агрессора.