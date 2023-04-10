ССО Украины показали уничтожение позиций оккупантов под Донецком

"Операторы ССО в сотрудничестве с побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", – говорится в сообщении.
Боевая позиция пушки противника была выявлена бойцами ССО в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка.
"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", – отметили в пресс-центре.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.