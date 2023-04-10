ССО Украины показали уничтожение позиций оккупантов под Донецком

Донецк оккупирован Россией с 2014 года Фото: ЕРА

"Операторы ССО в сотрудничестве с побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", – говорится в сообщении.

Боевая позиция пушки противника была выявлена бойцами ССО в ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка.

"Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", – отметили в пресс-центре.