"Стальной фронт" Ахметова. ДТЭК передал ВСУ тактические аптечки, пауэрбанки, спальники

"ДТЭК ВСЭ продолжает держать руку на пульсе нужд военных. На этот раз мы передали все необходимое для того, чтобы наши военнослужащие могли с комфортом отдохнуть в редкие минуты, если представится такой случай", – сообщил директор ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции Олег Соловей.

Также гуманитарную помощь оказали эвакуационным центрам Николаева.

"К тому же мы и в дальнейшем поддерживаем людей, которые были вынуждены искать временное убежище в Николаеве и области. Для обустройства эвакуационных центров Николаева передали предметы первой необходимости – теплые одеяла, постельное белье и другие важные в быту вещи", – добавил Олег Соловей.

"Стальной фронт" Рината Ахметова – это инициатива, которая объединила всю милитарную помощь бизнесов СКМ Рината Ахметова для ВСУ, других силовиков, медиков и так далее. Так в рамках инициативы ДТЭК предоставляет бесплатную электроэнергию предприятиям критической инфраструктуры на госпиталях, "Метинвест" производит и закупает защитную амуницию и технику. Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 3,5 млрд грн.