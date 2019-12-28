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Суд в Днепре освободил двух подозреваемых в госизмене, их готовят к обмену с ОРДЛО

В рамках подготовки к обмену с боевиками ОРДЛО подозреваемые в госизмене Дарья Мастикашева и Александр Каратай подписали соглашение о признании вины в обмен на освобождение.

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Решение принял Красногвардейский райсуд Днепра
Решение принял Красногвардейский райсуд Днепра
Фото: Владимир Рыбин / Facebook

27 декабря Красногвардейский райсуд Днепра освободил из-под стражи подозреваемых в деле о государственной измене Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Об этом сообщил в Facebook Владимир Рыбин, отец адвоката Валентина Рыбина.

"В рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования", – написал он.

Владимир Рыбин, в частности, опубликовал фото подписания Мастикашевой документа о совершении сделки.

Подозреваемых освободили в зале суда.

https://www.facebook.com/puteved/posts/1016984555327166

Валентин Рыбин подтвердил "theБабелю" данную информацию.

В августе 2017 года на тот момент глава СБУ Василий Грицак рассказывал, что жители Днепропетровской области Мастикашева и Каратай являются агентами российских спецслужб, пытавшиеся отправить в Россию бывших воинов АТО. Грицак был убежден, что в дальнейшем на экс-бойцов планировали "повесить" совершение терактов в Москве, и не только в ней.

Теги: Днепр, госизмена, Валентин Рыбин, ОРДЛО, суд, обмен удерживаемыми лицами
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