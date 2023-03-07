"Тедис Украина" помог с оборудованием и медикаментами военным госпиталям

Для военно-медицинского центра Центрального региона купили станцию медицинского сжатого воздуха, которая предназначена для обеспечения в автоматическом режиме постоянного давления сжатого воздуха 4 бар в системе газоснабжения и поддержки его на заданном уровне.
По запросу Западного военно-медицинского клинического центра компания обеспечила приобретение необходимых материалов для капитального ремонта и монтажа системы кислородной поставки в хирургическом корпусе. Для военно-медицинского клинического центра Южного региона уже профинансирована покупка крупной партии препарата "Альбувен", который предназначается для восстановления белка в крови.
"Война сплотила крупный украинский бизнес в помощи государству. С 24 февраля 2022 года мы активно включились в помощь стране и ВСУ, при этом продолжая системную поддержку одиноких пожилых людей. Наша инициатива по созданию Координационного центра бесплатной доставки гуманитарной помощи помогает вот уже почти год благотворительным фондам и волонтерским организациям своевременно доставлять самое необходимое по всей Украине. Мы расширили нашу социальную помощь на военно-клинические медицинские центры, чтобы поддержать наших военных-героев и улучшить условия реабилитации", – заявил генеральный директор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко.
В "Тедис Украина" отметили также, что с 2021 года действует социальный проект поддержки гериатрических учреждений во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Полтавской областях.
Также продолжает свою работу Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем". Он выполнил уже 200 доставок и перевез 285 тонн гуманитарных грузов – продукты, воду, одежду, мебель, медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, средства гигиены, генераторы, бронежилеты, теплые вещи. Гуманитарную помощь доставляют для больниц, гериатрических пансионатов, центров социального обслуживания, полевой кухни для военных, детей и внутренне перемещенных лиц.