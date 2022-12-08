"Тело брата мы нашли через месяц". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Как рассказал герой истории, 28 февраля его младший брат Олег по просьбе местной теробороны выехал на АЗС за топливом для автомобилей. Поскольку появилась информация о надвигающейся на село колонне российских военных, по просьбе заправщика Олег и его товарищ повезли домой беременную дочь сотрудника АЗС.

Мужчины отвезли девушку в безопасное место, а сами отправились обратно на ту же АЗС. По дороге они столкнулись с колонной российских военных. Олег и его товарищ выбежали из машины и скрылись в кювете. Россияне открыли по ним огонь.

"Товарищу удалось выбраться через лесополосу, а брат остался: снимал видео, передавал их для уточнения количества входившей в деревню колонны и военной техники. Нашли мы его через месяц расстрелянным. Погиб в 33 года. У него был план завести семью, но не успел", – поделился Ткачук.

5 марта танки РФ произвели целенаправленные выстрелы по многоэтажкам и школе в Бузовой. Ткачук убеждал жителей спускаться в подвалы, но не все понимали эту необходимость. Через 20 минут после первых выстрелов произошел массированный обстрел домов.

"В тот день погибла женщина, которая в 2014 году переехала в Киевскую область из Донбасса. Спустившись в подвал, она решила вернуться домой за документами. Было прямое попадание в ее квартиру, обрушились этажи. Нашли ее тело на пятый день", – поделился герой истории.

Сам он получил травму в разрушенном дворе и из-за разрыва связки голеностопа был вынужден выехать на лечение. Сейчас Ткачук вернулся в родное село и отстраивает жилье за свой счет.

"Пусть государственные деньги работают на победу", – говорит он.

Прослушать историю Ткачука можно здесь.