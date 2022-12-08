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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тело брата мы нашли через месяц". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Ткачук получил травму в разрушенном дворе
Ткачук получил травму в разрушенном дворе
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Житель села Бузовая Киевской области 33-летний Игорь Ткачук рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как потерял на войне родного брата и лишился жилья. Историю Ткачука опубликовали на сайте музея "Голоса Мирных".

Как рассказал герой истории, 28 февраля его младший брат Олег по просьбе местной теробороны выехал на АЗС за топливом для автомобилей. Поскольку появилась информация о надвигающейся на село колонне российских военных, по просьбе заправщика Олег и его товарищ повезли домой беременную дочь сотрудника АЗС.

Мужчины отвезли девушку в безопасное место, а сами отправились обратно на ту же АЗС. По дороге они столкнулись с колонной российских военных. Олег и его товарищ выбежали из машины и скрылись в кювете. Россияне открыли по ним огонь.

"Товарищу удалось выбраться через лесополосу, а брат остался: снимал видео, передавал их для уточнения количества входившей в деревню колонны и военной техники. Нашли мы его через месяц расстрелянным. Погиб в 33 года. У него был план завести семью, но не успел", – поделился Ткачук.

5 марта танки РФ произвели целенаправленные выстрелы по многоэтажкам и школе в Бузовой. Ткачук убеждал жителей спускаться в подвалы, но не все понимали эту необходимость. Через 20 минут после первых выстрелов произошел массированный обстрел домов.

"В тот день погибла женщина, которая в 2014 году переехала в Киевскую область из Донбасса. Спустившись в подвал, она решила вернуться домой за документами. Было прямое попадание в ее квартиру, обрушились этажи. Нашли ее тело на пятый день", – поделился герой истории.

Сам он получил травму в разрушенном дворе и из-за разрыва связки голеностопа был вынужден выехать на лечение. Сейчас Ткачук вернулся в родное село и отстраивает жилье за свой счет.

"Пусть государственные деньги работают на победу", – говорит он.

Прослушать историю Ткачука можно здесь.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, война, танки, война России против Украины
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