"Тело брата мы нашли через месяц". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Как рассказал герой истории, 28 февраля его младший брат Олег по просьбе местной теробороны выехал на АЗС за топливом для автомобилей. Поскольку появилась информация о надвигающейся на село колонне российских военных, по просьбе заправщика Олег и его товарищ повезли домой беременную дочь сотрудника АЗС.
Мужчины отвезли девушку в безопасное место, а сами отправились обратно на ту же АЗС. По дороге они столкнулись с колонной российских военных. Олег и его товарищ выбежали из машины и скрылись в кювете. Россияне открыли по ним огонь.
"Товарищу удалось выбраться через лесополосу, а брат остался: снимал видео, передавал их для уточнения количества входившей в деревню колонны и военной техники. Нашли мы его через месяц расстрелянным. Погиб в 33 года. У него был план завести семью, но не успел", – поделился Ткачук.
5 марта танки РФ произвели целенаправленные выстрелы по многоэтажкам и школе в Бузовой. Ткачук убеждал жителей спускаться в подвалы, но не все понимали эту необходимость. Через 20 минут после первых выстрелов произошел массированный обстрел домов.
"В тот день погибла женщина, которая в 2014 году переехала в Киевскую область из Донбасса. Спустившись в подвал, она решила вернуться домой за документами. Было прямое попадание в ее квартиру, обрушились этажи. Нашли ее тело на пятый день", – поделился герой истории.
Сам он получил травму в разрушенном дворе и из-за разрыва связки голеностопа был вынужден выехать на лечение. Сейчас Ткачук вернулся в родное село и отстраивает жилье за свой счет.
"Пусть государственные деньги работают на победу", – говорит он.
Прослушать историю Ткачука можно здесь.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.