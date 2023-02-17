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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов: Степень радикализации харьковчан сейчас гораздо больше, чем на западе Украины

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Терехов: Мы постепенно переходим на украинский язык, это наш ответ россиянам
Терехов: Мы постепенно переходим на украинский язык, это наш ответ россиянам
Фото: Игорь Терехов / Facebook

После полномасштабного вторжения российских оккупантов жители Харькова стали гораздо хуже относиться к России. Об этом в опубликованном 17 февраля интервью "РБК-Украина" заявил мэр города Игорь Терехов.

"Я не понимаю, откуда у россиян были такие помыслы, что Харьков будет встречать их с цветами, а не с гранатами. Но они ошиблись. Настроения у харьковчан четко проукраинские. Не будет большим секретом, что до войны каждый четвертый харьковчанин относился к России с определенным, так сказать, пониманием, потому что у кого-то родственники были, у кого-то – знакомые, кто-то ездил в гости в Россию, ведь расстояние – 40 км. Так было, так сложилось исторически. Но война все перевернула, и сейчас степень радикализации харьковчан гораздо больше, чем на западе Украины. Поэтому сейчас никто с россиянами не общается, не созванивается, харьковчане разорвали отношения с россиянами", – подчеркнул городской голова.

По его словам, около 95% харьковчан говорят на русском языке, однако это не отделяет их от Украины.

"Я общался с нашими военными, которые говорят на русском языке, и они спрашивают: "А что, мы стали меньшими украинцами и мы меньше бьем эту нечисть?" Да, мы говорим на русском языке, но мы украинцы, мы отстаиваем независимость нашей Украины, нашей нации и право называться украинцами. Хотя мы уже постепенно переходим на украинский язык, дальше будем еще активнее. И когда раньше ты шел по городу, с тобой все здоровались – "здравствуйте, добрый день", то сейчас все чаще – "добрий день, доброго вечора, доброго ранку, вітаю". Поэтому мы постепенно переходим на украинский язык, потому что это наш ответ россиянам. И это не может не радовать", – подчеркнул Терехов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, украинский язык, Игорь Терехов, обстрелы, украинцы, война России против Украины
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