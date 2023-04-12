Третья мировая война, заговор против Путина, освобождение Крыма. Интервью Бацман с Ходжесом. Видео

Во время интервью Ходжес говорил о:
"События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем", – сказал во время интервью Ходжес.
Ходжес родился в 1958 во Флориде. В 1980 году окончил Военную академию США и был зачислен в пехоту.
Как сообщается на сайте организации Center for European Policy Analysis (CEPA), с которой ранее сотрудничал Ходжес, он прослужил в американской армии 38 лет, работал в Ираке и Афганистане.
В 2014–2017 годах Ходжес был командующим армией США в Европе. В 2018 году уволился из армии. После этого сотрудничал с некоммерческими организациями. В 2018–2022 годах работал на кафедре стратегических исследований в CEPA, с 2022 года – старший советник в международной правозащитной организации Human Rights First.
Ходжес является соавтором книги "Будущая война и защита Европы".
Сейчас с семьей живет в Германии.