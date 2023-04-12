Третья мировая война, заговор против Путина, освобождение Крыма. Интервью Бацман с Ходжесом. Видео

Ходжес: События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем Фото: EPA

Во время интервью Ходжес говорил о:

том, почему захватить Киев за три дня "математически невозможно";

утечке секретных документов из Пентагона;

визите президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и о том, почему он пожалеет о своих заявлениях;

Китае и о том, возможна ли война между ним и США;

президенте России Владимире Путине и о том, может ли окружение с ним расправиться;

вероятности распада России;

том, какой должна быть победа Украина и когда может закончиться война;

сотрудничестве Украины и НАТО и будущем членстве Украины в организации.

"События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем", – сказал во время интервью Ходжес.

Ходжес родился в 1958 во Флориде. В 1980 году окончил Военную академию США и был зачислен в пехоту.

Как сообщается на сайте организации Center for European Policy Analysis (CEPA), с которой ранее сотрудничал Ходжес, он прослужил в американской армии 38 лет, работал в Ираке и Афганистане.

В 2014–2017 годах Ходжес был командующим армией США в Европе. В 2018 году уволился из армии. После этого сотрудничал с некоммерческими организациями. В 2018–2022 годах работал на кафедре стратегических исследований в CEPA, с 2022 года – старший советник в международной правозащитной организации Human Rights First.

Ходжес является соавтором книги "Будущая война и защита Европы".

Сейчас с семьей живет в Германии.