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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Третья мировая война, заговор против Путина, освобождение Крыма. Интервью Бацман с Ходжесом. Видео

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Ходжес: События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем
Ходжес: События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем 
Фото: EPA

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом.

Во время интервью Ходжес говорил о:

  • том, почему захватить Киев за три дня "математически невозможно";
  • утечке секретных документов из Пентагона;
  • визите президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и о том, почему он пожалеет о своих заявлениях;
  • Китае и о том, возможна ли война между ним и США;
  • президенте России Владимире Путине и о том, может ли окружение с ним расправиться;
  • вероятности распада России;
  • том, какой должна быть победа Украина и когда может закончиться война;
  • сотрудничестве Украины и НАТО и будущем членстве Украины в организации.

"События в Украине определят, будет ли война между США и Китаем", – сказал во время интервью Ходжес. 

Ходжес родился в 1958 во Флориде. В 1980 году окончил Военную академию США и был зачислен в пехоту. 

Как сообщается на сайте организации Center for European Policy Analysis (CEPA), с которой ранее сотрудничал Ходжес, он прослужил в американской армии 38 лет, работал в Ираке и Афганистане. 

В 2014–2017 годах Ходжес был командующим армией США в Европе. В 2018 году уволился из армии. После этого сотрудничал с некоммерческими организациями. В 2018–2022 годах работал на кафедре стратегических исследований в CEPA, с 2022 года – старший советник в международной правозащитной организации Human Rights First. 

Ходжес является соавтором книги "Будущая война и защита Европы". 

Сейчас с семьей живет в Германии. 

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, Бен Ходжес, война России против Украины
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