Генерал Ходжес о западной военной помощи Украине: РФ ничего не может с этим сделать. Она тратит все свое высокоточное оружие на жилые дома и электростанции

"Они [россияне] ничего не могут сделать. Они не могут остановить это. Они не смогли запретить поставку вооружения из Польши – у них нет такой возможности. Я думаю, что их военно-воздушные силы не способны делать то, что мы называем динамическим наведением, когда можно обнаружить приближающийся поезд, а затем найти его и ударить по нему или по конвою. Россия тратит все свое многомиллионное высокоточное оружие, направляя его против жилых домов и электростанций. Больше она ничего не может сделать", – сказал Ходжес.
По его мнению, "так называемая мобилизация" в России также не удалась, из-за чего ее отложили.
"Это была такая катастрофа в сентябре, когда они провели частичную мобилизацию и полмиллиона российских военнослужащих мужского пола в боеспособном возрасте покинули страну, чтобы избежать мобилизации. И мы увидели, что российское министерство обороны не было готово к этому с оборудованием для размещения, учебной формой, базовыми вещами. Я не думаю, что они решили все эти проблемы", – отметил генерал.
В итоге, обратил внимание он, российское командование привозит солдат и "с минимальной подготовкой заталкивает их в мясорубку", не заботясь о том, сколько тысяч россиян погибнет в процессе.
"Я пока не вижу доказательств того, что они могут делать что-то новое", – подытожил военный.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
12 марта 2022 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что "конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта заявил, что "Москва не допустит" передачи Украине от других стран систем ПВО С-300 и повторил, что "любые грузы, которые будут прибывать на территорию Украины и которые будут содержать вооружение, станут законной целью для России".
Еще до этого, 9 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от атак на линии снабжения Украины. Он заявил, что если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, которая поставляет оружие, то это расценят как нападение на весь Альянс.
По информации The Washington Post, в апреле Россия направила США дипломатическую ноту, в которой Россия пригрозила "непредсказуемыми последствиями", если Вашингтон продолжит поставки оружия в Украину.
К февралю 2023 года ни Украина, ни страны-партнеры ни разу не сообщали о российских атаках на поезда или конвои с военной техникой.
Россия также регулярно сообщает об "уничтоженных" в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, но по состоянию на начало января ни США, ни Минобороны Украины не подтверждали этого.