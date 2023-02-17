Генерал Ходжес о западной военной помощи Украине: РФ ничего не может с этим сделать. Она тратит все свое высокоточное оружие на жилые дома и электростанции

Ходжес о российских военных: Я пока не вижу доказательств, что они могут делать что-то новое Фото: EPA

"Они [россияне] ничего не могут сделать. Они не могут остановить это. Они не смогли запретить поставку вооружения из Польши – у них нет такой возможности. Я думаю, что их военно-воздушные силы не способны делать то, что мы называем динамическим наведением, когда можно обнаружить приближающийся поезд, а затем найти его и ударить по нему или по конвою. Россия тратит все свое многомиллионное высокоточное оружие, направляя его против жилых домов и электростанций. Больше она ничего не может сделать", – сказал Ходжес.

По его мнению, "так называемая мобилизация" в России также не удалась, из-за чего ее отложили.

"Это была такая катастрофа в сентябре, когда они провели частичную мобилизацию и полмиллиона российских военнослужащих мужского пола в боеспособном возрасте покинули страну, чтобы избежать мобилизации. И мы увидели, что российское министерство обороны не было готово к этому с оборудованием для размещения, учебной формой, базовыми вещами. Я не думаю, что они решили все эти проблемы", – отметил генерал.

В итоге, обратил внимание он, российское командование привозит солдат и "с минимальной подготовкой заталкивает их в мясорубку", не заботясь о том, сколько тысяч россиян погибнет в процессе.

"Я пока не вижу доказательств того, что они могут делать что-то новое", – подытожил военный.