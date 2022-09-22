Труханов: Я никогда не предам свою страну, свой город и людей

Труханов: Для меня слово "сепаратист" – это такое слово... Для офицера, для военного человека есть слово "предатель" Фото: Геннадий Труханов / Facebook

По словам Труханова, в отличие от ряда мэров других украинских городов, с которыми пытались выйти на контакт российские оккупанты, на него никто из представителей РФ не выходил.

"Я понимаю, почему. Потому что те, кто изучает, наверное, человека, психотип человека, понимают, что это бесполезно", – сказал Труханов.

По его мнению, оккупанты не связывались с ним, так как он является офицером.

"Вы понимаете, я все-таки окончил военное училище, офицер. Для меня слово "сепаратист" – это такое слово... Для офицера, для военного человека есть слово "предатель". Я никогда не предам свою страну. Я никогда не предам свой город и людей", – подчеркнул мэр.

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