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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Труханов: Я никогда не предам свою страну, свой город и людей

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Труханов: Для меня слово "сепаратист" это такое слово... Для офицера, для военного человека есть слово "предатель"
Труханов: Для меня слово "сепаратист" – это такое слово... Для офицера, для военного человека есть слово "предатель"
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что не предаст Украину и свой город.

По словам Труханова, в отличие от ряда мэров других украинских городов, с которыми пытались выйти на контакт российские оккупанты, на него никто из представителей РФ не выходил.

"Я понимаю, почему. Потому что те, кто изучает, наверное, человека, психотип человека, понимают, что это бесполезно", – сказал Труханов.

По его мнению, оккупанты не связывались с ним, так как он является офицером.

"Вы понимаете, я все-таки окончил военное училище, офицер. Для меня слово "сепаратист" – это такое слово... Для офицера, для военного человека есть слово "предатель". Я никогда не предам свою страну. Я никогда не предам свой город и людей", – подчеркнул мэр.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Труханов родился в 1965 году в Одессе. Учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище (специальность – "инженер по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения"). Также окончил Киевский национальный университет внутренних дел (специальность – "юрист") и Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 1986–1992 годах служил в Северо-Кавказском военном округе, в 1992 году уволился из Вооруженных сил. В 1990–2000 годах занимался бизнесом.

В 20052012 годах был депутатом Одесского городского совета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины, с 2014 года – мэр Одессы (уже дважды переизбирался на эту должность).

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у Труханова есть российское гражданство, но он это опровергал.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, война России против Украины, российские оккупанты
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