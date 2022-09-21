Труханов: Никаких указаний готовится к войне не было. Но и невозможно готовиться в кабинете. А на улице скажи – начнется паника

Труханов: Я не мог представить, что такая война начнется, что Россия так варварски будет стрелять, рушить, уничтожать украинцев и наши города Фото: Геннадий Труханов / Facebook

"Наверное, никто не мог поверить, что так варварски начнут стрелять, убивать, рушить, уничтожать украинцев и наши города. В теории – я не знаю, кто мог в это поверить. И когда это произошло, я понял, что самое худшее сбылось. Все, что мы говорили, что обсуждалось в нашем обществе, – кто-то верил, кто-то не хотел верить, – но оно сбылось, оно произошло... Но что такая война начнется, я не мог себе представить", – сказал Труханов.

Он рассказал, что до сих пор хорошо помнит первый день войны.

"Первый разрыв, первый прилет (сегодня уже в нашем лексиконе появилось новое слово)... Это, конечно, я помню. Это забыть нельзя, наверное. И никто не забудет это всю жизнь. Когда первые вертолеты ударили по радиолокационным станциям – это были первые прилеты и первые серьезные наши потери в живой силе, погибли наши военнослужащие", – рассказал мэр Одессы.

Гордон уточнил, готовился ли город к войне. "У вас были какие-то указания, может, от центральной власти, начать подготовку, делать какие-то вещи, которые раньше не делали?" – спросил журналист.

"Да нет, особых указаний не было, – ответил Труханов. – Мы понимали, что идет война. Война-то началась в 2014 году на востоке... И мы слышали заявления, видели процессы политические, которые начали там происходить: признание [Россией действующих на востоке Украины незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками"], прием, обращение... Они, конечно, начали форсировать какие-то процессы. И мы понимали, что [что-то] может произойти. Но никто не верил, что это произойдет в Харькове, в Одессе, в Киеве, в Гостомеле... Мы себе не представляли. И я не представлял это и не верил в это".

Мэр Одессы считает, что перед вторжением никто в Украине точно не знал, как действовать, чтобы не спровоцировать панику.

"Никаких указаний готовиться к чему-либо [не было]... Ну и готовиться – вы же понимаете, это политика. Скажут готовиться – невозможно готовиться в кабинете тихонько. А на улице скажи – [начнется] паника. Поэтому, конечно, никто не знал, как поступать", – предположил Труханов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube