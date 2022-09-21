Труханов: Никаких указаний готовится к войне не было. Но и невозможно готовиться в кабинете. А на улице скажи – начнется паника

"Наверное, никто не мог поверить, что так варварски начнут стрелять, убивать, рушить, уничтожать украинцев и наши города. В теории – я не знаю, кто мог в это поверить. И когда это произошло, я понял, что самое худшее сбылось. Все, что мы говорили, что обсуждалось в нашем обществе, – кто-то верил, кто-то не хотел верить, – но оно сбылось, оно произошло... Но что такая война начнется, я не мог себе представить", – сказал Труханов.
Он рассказал, что до сих пор хорошо помнит первый день войны.
"Первый разрыв, первый прилет (сегодня уже в нашем лексиконе появилось новое слово)... Это, конечно, я помню. Это забыть нельзя, наверное. И никто не забудет это всю жизнь. Когда первые вертолеты ударили по радиолокационным станциям – это были первые прилеты и первые серьезные наши потери в живой силе, погибли наши военнослужащие", – рассказал мэр Одессы.
Гордон уточнил, готовился ли город к войне. "У вас были какие-то указания, может, от центральной власти, начать подготовку, делать какие-то вещи, которые раньше не делали?" – спросил журналист.
"Да нет, особых указаний не было, – ответил Труханов. – Мы понимали, что идет война. Война-то началась в 2014 году на востоке... И мы слышали заявления, видели процессы политические, которые начали там происходить: признание [Россией действующих на востоке Украины незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками"], прием, обращение... Они, конечно, начали форсировать какие-то процессы. И мы понимали, что [что-то] может произойти. Но никто не верил, что это произойдет в Харькове, в Одессе, в Киеве, в Гостомеле... Мы себе не представляли. И я не представлял это и не верил в это".
Мэр Одессы считает, что перед вторжением никто в Украине точно не знал, как действовать, чтобы не спровоцировать панику.
"Никаких указаний готовиться к чему-либо [не было]... Ну и готовиться – вы же понимаете, это политика. Скажут готовиться – невозможно готовиться в кабинете тихонько. А на улице скажи – [начнется] паника. Поэтому, конечно, никто не знал, как поступать", – предположил Труханов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле украинская армия оттеснила оккупантов из северных областей, сейчас активные боевые действия идут на востоке и юге страны.
Российские войска наносят по Украине артиллерийские, авиационные и ракетные удары, чаще всего – по гражданским объектам.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.
Президент США Джо Байден заявил в июне, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", – сказал Байден.
Зеленский ответил, что западные партнеры ограничились предупреждениями о подготовке России к нападению, но не предприняли шагов, чтобы не допустить этот конфликт. "Почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены временные санкции?" – спросил президент Украины.