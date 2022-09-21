ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Труханов: Никаких указаний готовится к войне не было. Но и невозможно готовиться в кабинете. А на улице скажи – начнется паника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Труханов: Я не мог представить, что такая война начнется, что Россия так варварски будет стрелять, рушить, уничтожать украинцев и наши города
Труханов: Я не мог представить, что такая война начнется, что Россия так варварски будет стрелять, рушить, уничтожать украинцев и наши города
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не ожидал такой полномасштабной войны России против Украины и что накануне вторжения российский войск не получал от руководства государства указаний, как действовать, если война начнется.

"Наверное, никто не мог поверить, что так варварски начнут стрелять, убивать, рушить, уничтожать украинцев и наши города. В теории – я не знаю, кто мог в это поверить. И когда это произошло, я понял, что самое худшее сбылось. Все, что мы говорили, что обсуждалось в нашем обществе, – кто-то верил, кто-то не хотел верить, – но оно сбылось, оно произошло... Но что такая война начнется, я не мог себе представить", – сказал Труханов. 

Он рассказал, что до сих пор хорошо помнит первый день войны.

"Первый разрыв, первый прилет (сегодня уже в нашем лексиконе появилось новое слово)... Это, конечно, я помню. Это забыть нельзя, наверное. И никто не забудет это всю жизнь. Когда первые вертолеты ударили по радиолокационным станциям – это были первые прилеты и первые серьезные наши потери в живой силе, погибли наши военнослужащие", – рассказал мэр Одессы. 

Гордон уточнил, готовился ли город к войне. "У вас были какие-то указания, может, от центральной власти, начать подготовку, делать какие-то вещи, которые раньше не делали?" – спросил журналист.

"Да нет, особых указаний не было, – ответил Труханов. – Мы понимали, что идет война. Война-то началась в 2014 году на востоке... И мы слышали заявления, видели процессы политические, которые начали там происходить: признание [Россией действующих на востоке Украины незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" "независимыми республиками"], прием, обращение... Они, конечно, начали форсировать какие-то процессы. И мы понимали, что [что-то] может произойти. Но никто не верил, что это произойдет в Харькове, в Одессе, в Киеве, в Гостомеле... Мы себе не представляли. И я не представлял это и не верил в это". 

Мэр Одессы считает, что перед вторжением никто в Украине точно не знал, как действовать, чтобы не спровоцировать панику. 

"Никаких указаний готовиться к чему-либо [не было]... Ну и готовиться – вы же понимаете, это политика. Скажут готовиться – невозможно готовиться в кабинете тихонько. А на улице скажи – [начнется] паника. Поэтому, конечно, никто не знал, как поступать", – предположил Труханов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле украинская армия оттеснила оккупантов из северных областей, сейчас активные боевые действия идут на востоке и юге страны.

Российские войска наносят по Украине артиллерийские, авиационные и ракетные удары, чаще всего – по гражданским объектам.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Президент США Джо Байден заявил в июне, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", – сказал Байден. 

Зеленский ответил, что западные партнеры ограничились предупреждениями о подготовке России к нападению, но не предприняли шагов, чтобы не допустить этот конфликт. "Почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены временные санкции?" – спросил президент Украины. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (205224)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (119514)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117003)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (108188)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (76748)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54833)
7
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (35109)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (24853)
 
 
 
 