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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев сменился командир

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Иван Винник будет возглавлять 72-ю ОМБр
Иван Винник будет возглавлять 72-ю ОМБр 
Фото: ОМБр / Facebook

72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Черных Запорожцев возглавил Герой Украины полковник Иван Винник. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба воинской части в Facebook.

В бригаде поблагодарили предыдущего комбрига Александра Вдовиченко, который занимал этот пост с начала сентября 2021 года.

"Путь от лейтенанта до полковника, от инженера ремонтной роты до командира бригады. Донбасс. Авдеевка. Киевская область. Мощун. Снова Донбасс. Закаляли нас вместе. Высочайшей закалкой. Спасибо Александру (Славяну) Вдовиченко за мужество, силу, решительность, любовь и преданность части. Удачи и победы вам на новом пути! Дальше Черных Запорожцев в бой будет вести Герой Украины полковник Иван Винник", – говорится в сообщении.

Как указано на сайте "Герої України", Винник родился в 1985 году в Харьковской области. В 2008 году окончил факультет военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "вооружение и техника танковых войск".

Военную службу начал в должности заместителя командира танковой роты по вооружению 30-й отдельной механизированной бригады. В 2010 году был назначен командиром танковой роты, в 2016-м – командиром механизированного батальона.

Участвовал в боях за освобождение города Миусинска, села Красная Поляна Антрацитовского района, Лутугино, города Счастье и других населенных пунктов Луганской области.

В апреле 2016 года получил воинское звание майора и был назначен командиром механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады, впоследствии получил звание подполковника.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" получил 6 марта 2019 года.

https://www.facebook.com/72.brigade.best/posts/pfbid02W4ek9HzgAVwyxRU3Hsrx81pP2NrWheiYkFFYg7UXLtqUfBRe29hDWVXboSczFKeQl

Контекст:

В апреле 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказывал, что 72-я ОМБр сыграла важную роль в обороне Киева в начале российского вторжения. "Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне у нас есть примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, пытавшуюся через село Мощун прорваться в Киев", – писал главком ВСУ. Сейчас бригада участвует в боях на Донбассе.

Теги: Герой Украины, украинский военный, ВСУ, война России против Украины
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