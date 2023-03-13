У оперативного командования ВСУ "Север" сменился командующий – Минобороны Украины

Новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

По словам Николюка, он передал боевое знамя ОК "Север" Красильникову и приступил к обязанностям на новой должности.

"Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам, с кем защищал Черниговскую область и Бахмут. Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе к победе", – цитирует пресс-служба командира.

Контекст:

Николюк (позывной Ветер) стал известен благодаря нескольким резонансным событиям в ходе войны на востоке Украины. 16 мая 2015 года бойцы его бригады задержали российских военнослужащих, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, проникших в расположение украинских войск в составе диверсионной группы. Николюк свидетельствовал на процессе по делу Ерофеева и Александрова. В мае 2016 года россиян обменяли на украинского нардепа Надежду Савченко.

Комбриг Ветер также фигурировал в расследовании расстрела мобильной группы по борьбе с контрабандой 2 сентября 2015 года. Сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Жарук и волонтер Андрей Галущенко (позывной Эндрю) погибли, еще четыре человека получили ранения. Инцидент произошел в районе, где базировалась 92-я бригада. Сам Николюк отвергал обвинения в адрес бригады, заявляя, что ей намеренно портят репутацию.

Николюк за время службы в ВСУ командовал разведывательной ротой, танковым батальоном, учебным механизированным полком, 92-й бригадой. Возглавлял учебный центр Сухопутных войск "Десна". Был командующим ОК "Север" с октября 2021 года. После начала полномасштабного вторжения генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины.

Красильников в мае 2014 года возглавил 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области. Участвовал в освобождении тогдашнего Дзержинска (ныне Торецк). В 2015 году возглавил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, созданную на базе 34-го батальона. Подразделение участвовало в Дебальцевской операции.

Позднее стал заместителем командующего войсками ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ. 28 февраля 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины. "Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области", – сказал о нем президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.