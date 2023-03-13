ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оперативного командования ВСУ "Север" сменился командующий – Минобороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
И Красильников, и Николюк Герои Украины
И Красильников, и Николюк – Герои Украины
Фото: suspilne.media

Генерал-майор Виктор Николюк, возглавлявший оперативное командование "Север", стал командующим подготовкой Сухопутных войск ВСУ. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

По словам Николюка, он передал боевое знамя ОК "Север" Красильникову и приступил к обязанностям на новой должности.

"Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам, с кем защищал Черниговскую область и Бахмут. Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе к победе", – цитирует пресс-служба командира. 

Контекст:

Николюк (позывной Ветер) стал известен благодаря нескольким резонансным событиям в ходе войны на востоке Украины. 16 мая 2015 года бойцы его бригады задержали российских военнослужащих, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, проникших в расположение украинских войск в составе диверсионной группы. Николюк свидетельствовал на процессе по делу Ерофеева и Александрова. В мае 2016 года россиян обменяли на украинского нардепа Надежду Савченко.

Комбриг Ветер также фигурировал в расследовании расстрела мобильной группы по борьбе с контрабандой 2 сентября 2015 года. Сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Жарук и волонтер Андрей Галущенко (позывной Эндрю) погибли, еще четыре человека получили ранения. Инцидент произошел в районе, где базировалась 92-я бригада. Сам Николюк отвергал обвинения в адрес бригады, заявляя, что ей намеренно портят репутацию. 

Николюк за время службы в ВСУ командовал разведывательной ротой, танковым батальоном, учебным механизированным полком, 92-й бригадой. Возглавлял учебный центр Сухопутных войск "Десна". Был командующим ОК "Север" с октября 2021 года. После начала полномасштабного вторжения генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины.

Красильников в мае 2014 года возглавил 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области. Участвовал в освобождении тогдашнего Дзержинска (ныне Торецк). В 2015 году возглавил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, созданную на базе 34-го батальона. Подразделение участвовало в Дебальцевской операции.

Позднее стал заместителем командующего войсками ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ. 28 февраля 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины. "Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области", – сказал о нем президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. 

Теги: военные, Министерство обороны Украины, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Виктор Николюк, назначение, Дмитрий Красильников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (59159)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (28516)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (20252)
4
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19639)
5
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10183)
6
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9949)
7
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9398)
8
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7296)
 
 
 
 