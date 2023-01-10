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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК "Север"

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Николюк: Мы готовы к натиску врага
Николюк: Мы готовы к натиску врага
Скриншот: ОК Північ / Facebook

Российские оккупационные войска не смогут во второй раз дойти до Чернигова. Об этом заявил 9 января командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк, видео опубликовано на Facebook-странице командования.

Николюк проверил обстановку на границе Черниговской области с Российской Федерацией. Уже находясь на границе, он записал видео, в котором заявил, что украинские военные готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Проверив свои подразделения, я уверен, что мы готовы к натиску врага. Как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова", – сказал он.

https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/1805908196432255/

Контекст:

Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Оккупанты атаковали город с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Часть Черниговской области была оккупирована военными РФ.

3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко отмечал, что разрушения в городе сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта он говорил, что оккупанты разрушили порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожены в пыль".

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Чернигов, военные, оккупация, граница, наступление, Виктор Николюк, войска, россияне
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