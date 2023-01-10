Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК "Север"

Николюк проверил обстановку на границе Черниговской области с Российской Федерацией. Уже находясь на границе, он записал видео, в котором заявил, что украинские военные готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Проверив свои подразделения, я уверен, что мы готовы к натиску врага. Как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова", – сказал он.