Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК "Север"

Николюк проверил обстановку на границе Черниговской области с Российской Федерацией. Уже находясь на границе, он записал видео, в котором заявил, что украинские военные готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.
"В настоящее время ситуация контролируемая. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Проверив свои подразделения, я уверен, что мы готовы к натиску врага. Как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова", – сказал он.
Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Оккупанты атаковали город с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Часть Черниговской области была оккупирована военными РФ.
3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко отмечал, что разрушения в городе сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта он говорил, что оккупанты разрушили порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожены в пыль".
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.