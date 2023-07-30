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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Сумах завершили разбор завалов после ракетного удара РФ. 31 июля объявлено днем траура по погибшим

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля
Фото: ДСНС України / Facebook

У Сумах завершился разбор завалов после ракетного удара страны-агрессора РФ 29 июля. Об этом 30 июля в Telegram проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже только под вечер завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты. Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... 20 человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы. Российские нелюди ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", – написал глава государства.

По словам Зеленского, в спасательной операции и разборе завалов в Сумах были задействованы 285 человек.

Мэр города Александр Лысенко рассказал в Telegram, что 13 пострадавших поселили в общежитии.

"Они обеспечены всем необходимым: питанием, продуктами, средствами гигиены. Также пострадавшие получат финансовую помощь от благотворительной организации", – добавил он.

По указал Лысенко, в Сумской городской общине 31 июля объявлено днем траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Контекст:

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля. В результате обстрела был разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар. В близлежащих домах выбило окна.

Теги: Украина, Сумы, церковь, траур, спасатели, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Александр Лысенко, ракета, погибшие, мэр, российские оккупанты
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