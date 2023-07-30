У Сумах завершили разбор завалов после ракетного удара РФ. 31 июля объявлено днем траура по погибшим

"Уже только под вечер завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты. Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... 20 человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы. Российские нелюди ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", – написал глава государства.

По словам Зеленского, в спасательной операции и разборе завалов в Сумах были задействованы 285 человек.

Мэр города Александр Лысенко рассказал в Telegram, что 13 пострадавших поселили в общежитии.

"Они обеспечены всем необходимым: питанием, продуктами, средствами гигиены. Также пострадавшие получат финансовую помощь от благотворительной организации", – добавил он.

По указал Лысенко, в Сумской городской общине 31 июля объявлено днем траура по погибшим в результате российской ракетной атаки.