"Удерживал волонтеров в подвале церкви". Пограничники задержали священника, который заявлял о поддержке оккупантов

"Во время проверки личности пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с российской армией, кормил их и предоставлял информацию об украинцах. Из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинцев, которые есть в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров", – проинформировали в МВД.

Кроме этого, в открытых источниках есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это "наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали", добавили в министерстве.

Мужчину передали Национальной полиции.

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