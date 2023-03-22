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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Удерживал волонтеров в подвале церкви". Пограничники задержали священника, который заявлял о поддержке оккупантов

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Священника передали полиции
Священника передали полиции
Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube

Украинские пограничники задержали на въезде в Киев настоятеля храма, который заявлял о поддержке российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел 21 марта.

"Во время проверки личности пограничники установили, что этот мужчина во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с российской армией, кормил их и предоставлял информацию об украинцах. Из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинцев, которые есть в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров", – проинформировали в МВД.

Кроме этого, в открытых источниках есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это "наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали", добавили в министерстве.

Мужчину передали Национальной полиции.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, ГПСУ, война России против Украины, задержание, священник, коллаборационизм
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