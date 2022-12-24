"Указ дали – стрелять на поражение, просто валить их". Оккупант рассказал о расстреле своих за пьянство

По словам оккупанта, он опасается своих же пьяных товарищей больше, чем украинцев Фото: gur.gov.ua (архив)

"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – рассказал россиянин.

"В смысле – прямо реально стреляют?" – удивилась его собеседница.

"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбо...ба напились, короче, этой ночью на посту, им отстрелили ноги. У нас жестко все. Их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать. Это не шутки, мы на войне находимся, Маш!" – заявил военный.

Он также сообщил, что его ночью обстрелял один свой – "пьяный и обдолбался наркотой". Но рассказчику повезло, пуля прошла выше.

"Гондон, я его сдал сразу же. Тут быстрее не от укропов ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбо...бов. И указ после этой сегодняшней ночной х...рни дали – стрелять таких на поражение, не по ногам, а просто валить их нах...р, и все", – заявил оккупант.

ВИДЕО