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"Указ дали – стрелять на поражение, просто валить их". Оккупант рассказал о расстреле своих за пьянство

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По словам оккупанта, он опасается своих же пьяных товарищей больше, чем украинцев
По словам оккупанта, он опасается своих же пьяных товарищей больше, чем украинцев
Фото: gur.gov.ua (архив)

Один из оккупантов в телефонном разговоре сообщил, как в российской армии устроена борьба с пьянством – пойманным на употреблении спиртного простреливают ноги, а потом отдают под суд. Запись перехваченного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины 23 декабря.

"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – рассказал россиянин.

"В смысле – прямо реально стреляют?" – удивилась его собеседница.

"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбо...ба напились, короче, этой ночью на посту, им отстрелили ноги. У нас жестко все. Их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать. Это не шутки, мы на войне находимся, Маш!" – заявил военный.

Он также сообщил, что его ночью обстрелял один свой – "пьяный и обдолбался наркотой". Но рассказчику повезло, пуля прошла выше.

"Гондон, я его сдал сразу же. Тут быстрее не от укропов ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбо...бов. И указ после этой сегодняшней ночной х...рни дали – стрелять таких на поражение, не по ногам, а просто валить их нах...р, и все", – заявил оккупант.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Теги: алкоголь, телефоны, пьянство, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, россияне
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