Украина открыла около 20 тыс. уголовных производств в связи с российской агрессией

Около половины из 15 тыс. уголовных правонарушений, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях в связи с российской агрессией на Донбассе, расследуются по статье "теракт", сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

С 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей зарегистрировано около 15 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом в интервью "Фактам" заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Более половины – это террористические акты. Именно так в большинстве случаев украинские следователи и прокуроры квалифицируют обстрелы наших военных позиций и населенных пунктов. Также правоохранители расследуют более 5 тыс. уголовных производств по фактам участия в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях. Расследование более 40% производств данной категории закончено. Кроме того, начато досудебное расследование в 200 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). 10 обвинительных актов направлены в суд, уже вынесено два обвинительных приговора. В обоих случаях это пытки гражданских лиц и военнослужащих", – рассказал он.

Кроме того, отметил Мамедов, в Украине недавно был вынесен первый приговор по статье 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны).

При этом замгенпрокурора оценил результативность работы правоохранителей по расследованию таких преступлений как "относительно слабую". "Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие доступа к временно оккупированным территориям, что делает невозможным проведение необходимых, в том числе первостепенных следственных и процессуальных действий. Во-вторых, это несовершенство нашего законодательства. Офис генпрокурора неоднократно высказывал предложения о необходимости изменения УК и УПК, например, в части заочного досудебного расследования и судебного производства. Надеемся, что парламент их поддержит", – добавил Мамедов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.