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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в Минске передала список предприятий в ОРДЛО, владельцы которых заявили о потере своего имущества – Олифер

Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отметила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Олифер сообщила об итогах заседания в Минске
Олифер сообщила об итогах заседания в Минске
Фото: Дарка Оліфер / Facebook

Украинская сторона на заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 12 февраля передала список предприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, владельцы которых заявили о потере своего имущества. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Передан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", – написала она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2720107471442671

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Россия официально не признает своего вторжения на территорию Украины, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

27 февраля 2017 года тогдашние главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили остановить поставки угля и "ввести внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 00.00 1 марта не будет снята блокада, которую 26 декабря 2016 года объявили ветераны украинских добробатов.

1 марта после истечения срока ультиматума боевики "ДНР" "национализировали" около 40 украинских предприятий

В СМИ сообщалось, что контроль над предприятиями может перейти к российским холдингам.

В ответ на это 15 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов. Эту инициативу поддержал Совет нацбезопасности и обороны Украины, поручивший правоохранителям безотлагательно прекратить перемещение грузов на оккупированную территорию железнодорожными и автомобильными путями.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Дарка Олифер, контактная группа, война в Украине, предприниматели
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