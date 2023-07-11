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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет переговоры о продлении еще на год закона об американском ленд-лизе для Киева – Маркарова

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Маркарова: Военный бюджет это базовый бюджет, который закладывает принципы
Маркарова: Военный бюджет – это базовый бюджет, который закладывает принципы
Фото: EPA

Украинские дипломаты в США ведут переговоры о продлении на год действия закона о ленд-лизе для Украины. Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафонв 10 июля, трансляцию вел канал "1+1".

Маркарова рассказала о работе с Конгрессом США.

"Очень важный законопроект – так называемый военный бюджет, который уже прошел комитет. И мы активно работаем с коллегами во всех комитетах над его наполнением. Мы большую часть нашей помощи получаем через дополнительные бюджеты, изменения в бюджеты. А военный бюджет – это базовый бюджет, который не выделяет средства, а закладывает принципы. И именно в этом военном бюджете мы боремся, чтобы, во-первых, лента наша осталась USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), это одна из программ, а также, чтобы в этом военном бюджете было продлено действие закона о ленд-лизе на год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы, которые есть", – заявила она.


Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.

В Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому закону, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Маркарова заявляла, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В общей сложности администрация президента Джо Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, война России против Украины, Оксана Маркарова, ленд-лиз
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