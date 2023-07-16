Украина никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире – Зеленский

"Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит", – сказал президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина может помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность и будет это делать.

"Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля", – добавил глава государства.

Президент поблагодарил украинских защитников, в том числе всех воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины – пилотов, зенитчиков, бойцов мобильных огневых групп.

"Спасибо за каждую сбитую российскую ракету! Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким – а это будет! – Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой", – подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, что 16 июля страна отмечает уже 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"33-ю из многих-многих таких годовщин, которые Украине еще предстоит отметить. Свободной Украине. Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины", – резюмировал Зеленский.