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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире – Зеленский

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Зеленский записал обращение по случаю 33-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Зеленский записал обращение по случаю 33-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Фото: president.gov.ua

Ежегодно Украина будет становиться только крепче и будет помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 июля в вечернем обращении, видео которого глава государства разместил в Instagram.

"Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит", – сказал президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина может помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность и будет это делать.

"Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля", – добавил глава государства.

Президент поблагодарил украинских защитников, в том числе всех воинов Воздушных сил Вооруженных сил Украины – пилотов, зенитчиков, бойцов мобильных огневых групп.

"Спасибо за каждую сбитую российскую ракету! Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким – а это будет! – Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой", – подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, что 16 июля страна отмечает уже 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"33-ю из многих-многих таких годовщин, которые Украине еще предстоит отметить. Свободной Украине. Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины", – резюмировал Зеленский.

Теги: Украина, ПВО, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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