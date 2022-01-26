Украинец Засыпка, которого удерживают боевики "ДНР", находится в критическом состоянии после пыток — Денисова

Она рассказала, что Засыпка работал таксистом, он попал в плен 9 марта 2018 года в Макеевке Донецкой области, куда отвозил свою знакомую. Их задержали представители "МГБ ДНР", которые обвинили Засыпку в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Женщину впоследствии отпустили.

"За год до плена Вячеслав Засыпка получил тяжелые ожоги левой части тела, в результате чего пережил не одну операцию. Несмотря на это, во время пребывания в печально известной тюрьме "Изоляция" украинца пытали электрическим током, в том числе и по шрамам от ожогов", — написала Денисова.

В августе 2019 года украинца приговорили к 17,5 годам лишения свободы за "пособничество в совершении теракта".

Омбудсмен подчеркнула, что Засыпка находится в крайне критическом состоянии после пережитых пыток: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги. Мужчина плохо передвигается, из-за хронической венозной недостаточности у него появились отечность ног, трофические язвы, искривление стопы.

Денисова также заявила, что украинец нуждается в немедленной медицинской помощи, которую ему не оказывают в колонии. Кроме того, лекарства, переданные родными, к Вячеславу не попадают.

За участие его матери во встречах с омбудсменом по освобождению украинца наказали, поместив в карцер.

"Все вышеназванные действия в отношении Вячеслава Засыпки являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года", — подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно совершить визит к Засыпке и содействовать его немедленному освобождению.

Денисова также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться и поднять вопрос о его освобождении.

"Учитывая критическое состояние здоровья Вячеслава Засыпки, настаиваю на его немедленном освобождении", — написала омбудсмен.