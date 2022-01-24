У украинца, незаконно удерживаемого в ОРДЛО, необследованная опухоль мозга – Денисова

В январе 2020 года Григоров был приговорен к 12 годам тюрьмы Фото: pixabay.com

Она подчеркнула, что у Григорова инвалидность второй группы из-за экзостозной болезни костей, и назвала его состояние критическим.

"За время пребывания в тюрьме Антон очень похудел. В результате прогрессирования экзостозной болезни на его теле 127 наростов. Кроме того, он имеет необследованную опухоль в голове и нуждается в безотлагательном обследовании и лечении. В условиях заключения никакая медицинская помощь ему не предоставляется", – написала Денисова.

По ее словам, Григоров работал в шахматной школе в Луганске и был волонтером Комитета Красного Креста, помогал обустраивать пункты обогрева и водоснабжения на линии разграничения. Мужчина также был сотрудником Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, откуда был уволен в 2018 году из-за фото в вышиванке на Майдане Незалежности в Киеве.

Денисова обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Шарлотте Реландер и руководству Красного Креста с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи украинцу и его освобождению.