Украинцу Мерзлому, которого незаконно удерживают боевики "ЛНР", требуется срочное лечение — Денисова

Российские наемники приговорили украинца Юрия Мерзлого к 12 годам лишения свободы за "госизмену", обвинив его в якобы разведывательной деятельности и передаче информации о "правоохранительных органах ЛНР" Фото: Людмила Денісова / Facebook

"По версии представителей оккупационной администрации, мужчина "осуществлял разведывательную деятельность" на территории так называемой "республики" и передавал данные о местных "правоохранительных органах", — заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что 15 дней Мерзлый провел в подвале так называемого министерства госбезопасности во временно оккупированном Луганске, где его "зверски пытали, а впоследствии перевели в луганское СИЗО".

26 июля 2019 года "военный суд ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за "государственную измену".

Денисова напомнила, что Мерзлый имеет вторую группу инвалидности: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом второго типа.

Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчине не оказывают никакой медицинской помощи, а в последнее время оккупационная администрация ограничила ему доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимым лекарствам.

"Все вышеназванные действия в отношении Юрия Мерзлого являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", — резюмировала омбудсмен.

Она также обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно навестить Мерзлого и способствовать его немедленному освобождению.