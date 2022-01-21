ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинцу Мерзлому, которого незаконно удерживают боевики "ЛНР", требуется срочное лечение — Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские наемники приговорили украинца Юрия Мерзлого к 12 годам лишения свободы за "госизмену", обвинив его в якобы разведывательной деятельности и передаче информации о "правоохранительных органах ЛНР"
Российские наемники приговорили украинца Юрия Мерзлого к 12 годам лишения свободы за "госизмену", обвинив его в якобы разведывательной деятельности и передаче информации о "правоохранительных органах ЛНР"
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинец Юрий Мерзлый, которого незаконно удерживают в Краснолуцкой исправительной колонии №19 на территории временно оккупированных районов Луганской области, нуждается в срочной медицинской помощи. Об этом 21 января сообщил Офис омбудсмена Украины в Telegram.

"По версии представителей оккупационной администрации, мужчина "осуществлял разведывательную деятельность" на территории так называемой "республики" и передавал данные о местных "правоохранительных органах", — заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

Она добавила, что 15 дней Мерзлый провел в подвале так называемого министерства госбезопасности во временно оккупированном Луганске, где его "зверски пытали, а впоследствии перевели в луганское СИЗО".

26 июля 2019 года "военный суд ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за "государственную измену".

Денисова напомнила, что Мерзлый имеет вторую группу инвалидности: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом второго типа.

Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчине не оказывают никакой медицинской помощи, а в последнее время оккупационная администрация ограничила ему доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимым лекарствам.

"Все вышеназванные действия в отношении Юрия Мерзлого являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 1977 года и Европейской конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", — резюмировала омбудсмен.

Она также обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно навестить Мерзлого и способствовать его немедленному освобождению.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 16 апреля 2020 года. Боевики "ЛНР" передали Украине 11 граждан, а забрали четырех. По данным сепаратистских СМИ, еще четыре человека, которых Украина должна была передать боевикам, отказались от обмена.

В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживали 405 граждан Украины.

Теги: Людмила Денисова, пленные, война в Украине, ЛНР, ОРДЛО, Юрий Мерзлый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Классные арбузики". 44-летняя Чехова показала грудь на пляже
"Классные арбузики". 44-летняя Чехова показала грудь на пляже
"Я как-то без сисек проживу". Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере
"Я как-то без сисек проживу". Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере
"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом
"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь". Мейхер показала голую ногу и грудь
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь". Мейхер показала голую ногу и грудь
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", дуэт "східзахід" презентовала клип на свой первый трек. Видео
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", дуэт "східзахід" презентовала клип на свой первый трек. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (126332)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (111773)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (99981)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (86231)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (78398)
6
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (59654)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (52644)
8
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару выставила на обозрение грудь в сильно декольтированном купальнике (41198)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS