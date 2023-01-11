Украинская армия сбила российский вертолет, поразила пункт управления и другие вражеские цели – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба ВСУ, "наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется".
"Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 112 960 человек личного состава, 275 вертолетов и 1862 беспилотника оперативно-тактического уровня.