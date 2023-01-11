Украинская армия сбила российский вертолет, поразила пункт управления и другие вражеские цели – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ отметил, что удары по врагу наносили артиллеристы, авиаторы и ракетчики Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется".

"Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест", – отметили в ВСУ.

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