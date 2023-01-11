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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия сбила российский вертолет, поразила пункт управления и другие вражеские цели – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ отметил, что удары по врагу наносили артиллеристы, авиаторы и ракетчики
Генштаб ВСУ отметил, что удары по врагу наносили артиллеристы, авиаторы и ракетчики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинская армия нанесла 24 удара по российским военным целям на территории Украины. Об этом проинформировал 11 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов врага. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется".

"Усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xET6z3xWkYtpb8zHbjP64DmzuY5jDJqQ5rkamQcTcfZqbakWXL9XL4WkwQFupJal

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 112 960 человек личного состава, 275 вертолетов и 1862 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, оборона, раненые, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, больницы
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