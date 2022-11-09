Украинская авиация нанесла авиаудары по районам сосредоточения войск и техники оккупантов и по двум позициям ПВО – Генштаб ВСУ

Авиация ВСУ нанесла по оккупантам четыре удара Фото: EPA

"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили пять беспилотников Shahed-136 и два "Орлана".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника", – сообщили в Генштабе.

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