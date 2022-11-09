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Украинская авиация нанесла авиаудары по районам сосредоточения войск и техники оккупантов и по двум позициям ПВО – Генштаб ВСУ

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Авиация ВСУ нанесла по оккупантам четыре удара
Авиация ВСУ нанесла по оккупантам четыре удара
Фото: EPA

Украинская авиация нанесла четыре удара по позициям российских оккупантов 9 ноября. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили пять беспилотников Shahed-136 и два "Орлана".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 ноября, составили около 77 950 военных, 2801 танк, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, война России против Украины, потери армии России
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