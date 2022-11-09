Украинская авиация нанесла авиаудары по районам сосредоточения войск и техники оккупантов и по двум позициям ПВО – Генштаб ВСУ

"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
Также украинские военные сбили пять беспилотников Shahed-136 и два "Орлана".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 ноября, составили около 77 950 военных, 2801 танк, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".