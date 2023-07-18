Украинская Bradley уничтожила два российских танка на запорожском направлении – Маляр

Она сообщила, что украинские военные с позывными Примара, Кач и Бублик работали на Bradley на запорожском направлении.
"Военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и, как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов. На этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – заявила Маляр.
Она отметила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW.
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
4 января президент США Джо Байден впервые сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины. 5 января он заявил, что такое решение принято. 19 апреля Пентагон подтвердил прибытие первых БМП Bradley в Украину.
Российские пропагандисты в июне заявляли, что Украина якобы лишилась более десятка боевых машин пехоты Bradley во время контрнаступления. Французское агентство AFP 11 июня сообщило со ссылкой на военных 47-й бригады, что в одном из подразделений были уничтожены шесть Bradley, еще три повреждены, но подлежат ремонту.
13 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе Bradley. "Голос Америки" писал, что выделяемая Украине в рамках нового пакета бронетехника (Stryker и Bradley) призвана заменить боевые машины, потерянные ВСУ в ходе начавшегося контрнаступления.
Украина не публикует официальных данных о своих боевых потерях.