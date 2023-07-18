Украинская Bradley уничтожила два российских танка на запорожском направлении – Маляр

Она сообщила, что украинские военные с позывными Примара, Кач и Бублик работали на Bradley на запорожском направлении.

"Военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и, как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов. На этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – заявила Маляр.

Она отметила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW.