ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская Bradley уничтожила два российских танка на запорожском направлении – Маляр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр отметила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW
Маляр отметила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW
Фото: Ганна Маляр / Telegram

Украинская БМП M2 Bradley уничтожила в бою сразу два российских танка. Об этом сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр 18 июля.

Она сообщила, что украинские военные с позывными Примара, Кач и Бублик работали на Bradley на запорожском направлении.

"Военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и, как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть. От гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов. На этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", – заявила Маляр.

Она отметила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW.

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

4 января президент США Джо Байден впервые сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины. 5 января он заявил, что такое решение принято. 19 апреля Пентагон подтвердил прибытие первых БМП Bradley в Украину

Российские пропагандисты в июне заявляли, что Украина якобы лишилась более десятка боевых машин пехоты Bradley во время контрнаступления. Французское агентство AFP 11 июня сообщило со ссылкой на военных 47-й бригады, что в одном из подразделений были уничтожены шесть Bradley, еще три повреждены, но подлежат ремонту. 

13 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе Bradley. "Голос Америки" писал, что выделяемая Украине в рамках нового пакета бронетехника (Stryker и Bradley) призвана заменить боевые машины, потерянные ВСУ в ходе начавшегося контрнаступления.

Украина не публикует официальных данных о своих боевых потерях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, Запорожская область, Анна Маляр, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с белым налетом на розах
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с белым налетом на розах
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Галина ГРИШИНА
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Галина ГРИШИНА
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (216647)
2
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (76117)
3
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (28660)
4
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (26519)
5
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (26071)
6
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (20896)
7
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте (17822)
8
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (17069)
 
 
 
 