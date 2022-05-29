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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка нашла в технике оккупантов микросхемы США

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В "Барнаул-Т" обнаружили восемь микрочипов от американских производителей Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.
В "Барнаул-Т" обнаружили восемь микрочипов от американских производителей Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.
Фото: OSINTtechnical / Twitter

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, производимой в США. Об этом изданию The War Zone 27 мая рассказали источники в украинской разведке.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены в российских комплексах ПВО "Барнаул-Т", зенитно-ракетных комплексах "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

В частности, в "Барнаул-Т" обнаружили восемь микрочипов от американских производителей Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.

Украинские специалисты также обнаружили в пеленгаторе ЗРК "Панцирь" пять микросхем американского производства компаний AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology.

В составе крылатой ракеты Х-101 было обнаружено не менее 35 микросхем американского производства, в том числе производства компаний Texas Instruments, Atmel Corp., Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.

При вскрытии оптико-электронной системы башни Ка-52 "Аллигатор" украинские специалисты обнаружили 22 микросхемы американского производства и одну микросхему корейского производства. Среди производителей из США были Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc., Micron Technology, Linear Technology и TE Connectivity.

Скип Пэриш, эксперт по противодействию беспилотным летательным аппаратам НАТО и вооруженных сил США заявил, что использование иностранных микросхем подчеркивает полную зависимость России от западных технологий в ключевых рабочих частях российских систем вооружения – прицеливании, навигации, связи и управлении оружием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, война, вооружение, война России против Украины, российские оккупанты
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