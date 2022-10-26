Украинские десантники с помощью дрона уничтожили два российских бронетранспортера

"На видео зафиксирована боевая работа подразделения беспилотных летательных аппаратов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российские бронетранспортеры были уничтожены с помощью ударного дрона.

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В интервью "Радіо Свобода" аэроразведчик с позывным Глеб рассказал, что беспилотные летательные аппараты в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение враждебных целей. "БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится", – сказал он.