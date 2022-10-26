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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские десантники с помощью дрона уничтожили два российских бронетранспортера

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ВСУ показали работу подразделения беспилотных летательных аппаратов Сичеславской бригады
ВСУ показали работу подразделения беспилотных летательных аппаратов Сичеславской бригады
Фото: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

Украинские десантники уничтожили два российских бронетранспортера БТР-82А. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На видео зафиксирована боевая работа подразделения беспилотных летательных аппаратов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что российские бронетранспортеры были уничтожены с помощью ударного дрона.

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В интервью "Радіо Свобода" аэроразведчик с позывным Глеб рассказал, что беспилотные летательные аппараты в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение враждебных целей. "БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, война, десантники, бронетранспортер, ВСУ, война России против Украины, войска
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