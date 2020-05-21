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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские власти рассматривают больше десяти сценариев развития ситуации на оккупированных территориях

За шесть лет на временно оккупированных территориях Украины уже прошла идеологическая смена, "промывка" мозгов, считает вице-премьер-министр Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Резников: Начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу
Резников: Начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Украинская сторона рассматривает 12 различных сценариев по поводу развития событий на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в интервью "Новостям Донбасса" рассказал вице-премьер-министр Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", – рассказал он.

По словам Резникова, в любой момент ситуация на Донбассе может поменяться, и придется идти другим путем.

"Главное – понимать, куда мы хотим прийти. А прийти мы хотим к полноценной реинтеграции оккупированных территорий, включая людей и сами земли. Но еще раз повторюсь, надо быть честными перед самими собой, начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы, десятилетиях принятия друг друга", – подчеркнул он.

По словам Резникова, за шесть лет на временно оккупированных территориях Украины уже прошла идеологическая смена, "промывка" мозгов.

"Мы ушли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности либо утрачены, либо не найдены. По большому счету, там еще осталась модель Советского Союза с точки зрения восприятия", – добавил вице-премьер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, аннексия, Алексей Резников, реинтеграция, война в Украине, война на Донбассе
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