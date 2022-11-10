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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили над Черным морем два беспилотных разведчика оккупантов

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По данным ОК "Юг", ВСУ сбили беспилотники типа "Гранат-3"
По данным ОК "Юг", ВСУ сбили беспилотники типа "Гранат-3"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные сбили над Черным морем два российских беспилотника. Об этом 10 октября в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа "Гранат-3", – говорится в сообщении.

Помимо этого, авиация ВСУ на юге Украины отработала восемь ударов по опорному пункту и районам сосредоточения вражеских сил и средств.

"Корабельная группировка рашистского недофлота в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в его составе так и не появилось ракетоносителей. Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", – подчеркнули в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1216419582253674/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1499 российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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