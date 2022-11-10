Украинские военные сбили над Черным морем два беспилотных разведчика оккупантов

"Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа "Гранат-3", – говорится в сообщении.

Помимо этого, авиация ВСУ на юге Украины отработала восемь ударов по опорному пункту и районам сосредоточения вражеских сил и средств.

"Корабельная группировка рашистского недофлота в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в его составе так и не появилось ракетоносителей. Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными", – подчеркнули в ОК "Юг".

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