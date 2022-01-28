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Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Улан-Удэ – Денисова

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Марченко этапировали в Забайкалье, где морозы достигают -40 &deg;C, теплой одежды и термобелья у него нет
Марченко этапировали в Забайкалье, где морозы достигают -40 °C, теплой одежды и термобелья у него нет
Фото: pixabay.com

Украинский политзаключенный Александр Марченко, которого в России незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы за "шпионаж", этапирован в колонию строгого режима города Улан-Удэ. Об этом 28 января в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, во время этапирования украинец 10 дней не получал гормональное лекарство, которое он должен регулярно принимать после удаления щитовидной железы. После просьбы вернуть препарат Марченко отправили в карцер.

"Этапирование Александра было осуществлено в нарушение ст. 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь, несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район РФ – Забайкалье, где морозы достигают -40 °C. Адаптация организма к новому климату происходит сложно. Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел COVID-19, никакая медицинская помощь ему не предоставляется", – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием соблюдать права гражданина Украины, в частности провести медицинское обследование и назначить лечение.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/474807480667196

Контекст:

Марченко захватили в декабре 2018 года во время его поездки в оккупированный Донецк. Позже представители "МГБ ДНР" передали его ФСБ России. Украинца обвинили сначала в контрабанде оружия, а потом – в шпионаже.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Марченко в России приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2021 года апелляционный суд подтвердил приговор.

Марченко своей вины не признает. Правозащитный центр "Мемориал" признал украинца политзаключенным. Посольство США в Украине призывало Россию освободить его как приговоренного по сфабрикованным обвинениям.

Теги: Россия, Украина, медицина, Людмила Денисова, лекарства, приговор, политзаключенные, лечение, Забайкалье, омбудсмен, украинец, Улан-Удэ, Александр Марченко, колония, одежда
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