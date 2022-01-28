Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Улан-Удэ – Денисова

Марченко этапировали в Забайкалье, где морозы достигают -40 °C, теплой одежды и термобелья у него нет Фото: pixabay.com

По ее информации, во время этапирования украинец 10 дней не получал гормональное лекарство, которое он должен регулярно принимать после удаления щитовидной железы. После просьбы вернуть препарат Марченко отправили в карцер.

"Этапирование Александра было осуществлено в нарушение ст. 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь, несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район РФ – Забайкалье, где морозы достигают -40 °C. Адаптация организма к новому климату происходит сложно. Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел COVID-19, никакая медицинская помощь ему не предоставляется", – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием соблюдать права гражданина Украины, в частности провести медицинское обследование и назначить лечение.