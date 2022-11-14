"Укртелеком" Ахметова передал Нацгвардии беспилотный авиационный комплекс "Валькирия"

Комплекс получили бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как гостомельская "бригада будущего". 24 февраля 2022 года группа бригады первой приняла бой с элитными российскими десантниками в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле, вместе с другими силовиками воины смогли нейтрализовать несколько вертолетов и около роты противника, что сыграло ключевую роль в обороне столицы, напомнили в пресс-службе.

"Валькирия", которую мы получили от "Укртелекома", отправляется на самый сложный участок фронта в Донецкой области. Потребность в беспилотных комплексах там значительная, ведь врага нужно побеждать и отогнать как минимум до границы", – прокомментировал передачу комплекса представитель 4-й бригады Национальной гвардии Украины.

Генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз поблагодарил защитников Украины.

"Каждый день наши воины защищают нас, освобождают наши земли от русского агрессора. Их действиями восхищается весь мир! А мы – каждый из нас – должны помогать нашим защитникам, нашей армии, чем можем. Такую задачу от главного акционера и инвестора получил "Укртелеком", как и все остальные бизнесы СКМ, и мы продолжаем системно помогать. Мы искренне благодарны каждому защитнику Украины. Вместе к победе!" – сказал руководитель компании.