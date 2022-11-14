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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укртелеком" Ахметова передал Нацгвардии беспилотный авиационный комплекс "Валькирия"

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"Валькирия" от "Укртелекома" отправляется на самый сложный участок фронта в Донецкой области, сообщили в Национальной гвардии Украины
"Валькирия" от "Укртелекома" отправляется на самый сложный участок фронта в Донецкой области, сообщили в Национальной гвардии Украины
Фото: Укртелеком / Facebook

"Укртелеком" Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передал украинским военным еще один беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Валькирия" из партии, которая была заказана в производство, сообщили 14 ноября в компании.

Комплекс получили бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как гостомельская "бригада будущего". 24 февраля 2022 года группа бригады первой приняла бой с элитными российскими десантниками в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле, вместе с другими силовиками воины смогли нейтрализовать несколько вертолетов и около роты противника, что сыграло ключевую роль в обороне столицы, напомнили в пресс-службе.

"Валькирия", которую мы получили от "Укртелекома", отправляется на самый сложный участок фронта в Донецкой области. Потребность в беспилотных комплексах там значительная, ведь врага нужно побеждать и отогнать как минимум до границы", – прокомментировал передачу комплекса представитель 4-й бригады Национальной гвардии Украины.

Генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз поблагодарил защитников Украины.

"Каждый день наши воины защищают нас, освобождают наши земли от русского агрессора. Их действиями восхищается весь мир! А мы – каждый из нас – должны помогать нашим защитникам, нашей армии, чем можем. Такую задачу от главного акционера и инвестора получил "Укртелеком", как и все остальные бизнесы СКМ, и мы продолжаем системно помогать. Мы искренне благодарны каждому защитнику Украины. Вместе к победе!" – сказал руководитель компании.

Контекст:

С начала полномасштабной войны компания "Укртелеком" направила около 50 млн грн в поддержку боеспособности украинской армии. В рядах ВСУ защищают украинскую землю около 350 сотрудников "Укртелекома". Бизнесы Рината Ахметова объединили усилия по оказанию поддержки защитникам Украины. В рамках инициативы "Стальной фронт" они уже направили на помощь Украине в войне против России в общей сложности более 3 млрд грн.

Теги: Донецкая область, Укртелеком, авиация, помощь, ВСУ, война России против Украины
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