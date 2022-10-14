"Укртелеком" Ахметова передал военным авиационные комплексы "Валькирия"

"После прохождения обучения на базе производителя мы готовы выполнять боевые задания – воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня днем и ночью. "Валькирии" – это наши глаза, которые видят и сообщают о перемещении противника без необходимости непосредственно к нему приближаться, а значит, сохраняют жизнь украинских воинов", – рассказал представитель подразделения ВСУ, получившего оборудование.

"Валькирии" начнут выполнять боевые задания на фронте с сегодняшнего дня.

В "Укртелекоме" добавили, что прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную связь Вооруженным силам Украины, государственным органам, бизнесу и всем украинцам. Уровень доступности интернет-сервисов – около 90% населенных пунктов довоенного покрытия.

"Для нас важно помогать Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам – выжить и выстоять". Это четкая и неизменная позиция нашего главного акционера и инвестора Рината Ахметова, которую мы в "Укртелекоме" всячески поддерживаем и претворяем в жизнь каждый день. "Укртелеком" системно помогал и будет помогать украинской армии. Мы уже направили около 50 млн грн в поддержку боеспособности наших защитников. И теперь передаем украинской армии первую партию оборудования украинского же производителя – три комплекса "Валькирия". Вместе к победе!" – заявил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала полномасштабной войны "Укртелеком" купил и передал уже почти 3 тысячи тактических аптечек, 4 тысячи медицинских турникетов, 2 тысячи кровоостанавливающих бандажей и повязок, 50 ношей, 23 генератора, более 180 раций, 100 активированных и пригодных для бесперебойного использования спутниковых телефонов, а также многие другие необходимые вещи и оборудование для нужд наших защитников. 171 автомобиль компании передан нашим военным. В рядах ВСУ защищают украинскую землю около 350 сотрудников "Укртелекома", сообщили в компании.

Помощь организована "Стальным фронтом Рината Ахметова", который стал результатом объединения усилий бизнесов для помощи защитникам Украины. В рамках этой инициативы на помощь Украине в войне с Россией направлено уже более 3 млрд грн.