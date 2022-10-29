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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ахтырке получили очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

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Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания
Фото: akhmetovfoundation.org

В Ахтырку Сумской области бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили очередной гуманитарный груз, сообщили 29 октября в пресс-службе организации.

В Фонде отметили, что благодаря скоординированной работе с городской администрацией продуктовые наборы получили не только переселенцы, которые нашли убежище в общине, но и наиболее уязвимые категории населения среди местных жителей: многодетные и люди с инвалидностью первой – второй группы.

"Спасибо, спасибо и еще раз благодарю Рината Ахметова. Еще с 2014-го мы видели, как он помогал людям в Донецке. Мы всегда были в восторге. Дай бог ему здоровья", – сказала Светлана – одна из обратившихся за помощью и получившая продовольственный набор от Фонда.

В пресс-службе также цитируют другого мужчину в очереди за помощью.

"Рината Ахметова я всю жизнь благодарю, потому что он за людей. Если бы все были такие, как он, то и жизнь была бы у нас совсем другой", – отметил он.

В целом Фонд уже передал Сумской области более 12 тысяч наборов с продуктами питания, всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Сумская область, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова, Ахтырка
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