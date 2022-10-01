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ВОЙНА В УКРАИНЕ

United Coal Company присоединилась к гуманитарному проекту "Метинвеста"

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Пожертвования доноры передают в благотворительный фонд Do it together проекта "Спасаем жизни"
Пожертвования доноры передают в благотворительный фонд Do it together проекта "Спасаем жизни"
Фото: metinvest.media

К гуманитарному проекту "Спасаем жизни" присоединилась американская угольная компания группы "Метинвест" United Coal Company. Об этом 28 сентября сообщили на сайте "Метинвест.Медиа".

United Coal Company собирает в США средства и гуманитарную помощь, чтобы поддержать пострадавших от российского вторжения украинцев. Пожертвования доноры передают в благотворительный фонд Do it together проекта "Спасаем жизни". Проект работает в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Благодаря привлечению международных партнеров, работе послов и вкладам частных благотворителей в фонд Do it together, эта инициатива стала достаточно мощной, а ее деятельность расширилась. Так, к первоочередной миссии обеспечения людей продуктами добавились поставки средств гигиены, а в больницы стали поступать медикаменты и расходные материалы", – сказано в сообщении.

United Coal Company (UCC) – производитель коксующегося угля, который работает в трех штатах США. Она создала благотворительный фонд United Coal Foundation (UCF) для сбора денег и гуманитарной помощи в США, чтобы поддерживать коллег из "Метинвеста" и всех украинцев.

United Coal Foundation удалось собрать $322 171, взносы поступили от 74 доноров – компаний и частных лиц из США.

"Семь месяцев весь цивилизованный мир видит, как героически Украина противостоит врагам. Однако война истощает – и страну, и ее людей. Именно поэтому международное сообщество всячески пытается поддержать мирных украинцев. В частности, наши коллеги из United Coal Company доказали, что милосердие и забота – это не просто слова. Они основали благотворительный фонд, уже собравший на помощь украинцам более $300 тыс. Мы благодарны за такой весомый вклад в глобальную гуманитарную миссию проекта "Спасаем жизни", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Теги: пожертвование, продукты, Метинвест, помощь, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , война России против Украины, пострадавшие, Юрий Рыженков
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