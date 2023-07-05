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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице остаются семь человек, пострадавших в результате удара российских оккупантов по Первомайскому – ОВА

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Противник атаковал город Первомайский ракетой "Искандер"
Противник атаковал город Первомайский ракетой "Искандер"
Фото: МВС України / Telegram

По состоянию на утро 5 июля в больнице остаются семь человек, пострадавших в результате удара российских оккупантов ракетой "Искандер" по Первомайскому Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В 13.37 в городе Первомайский армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены восемь многоэтажных домов, горели автомобили. По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается семь человек. Пять – в Первомайском в состоянии средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями", – написал Синегубов.

В Харьков была госпитализирована женщина с ранением глаза, ее состояние среднее. Также в медучреждении в состоянии средней тяжести находится годовалый ребенок.

По словам главы ОВА, в течение суток противник из минометов и артиллерии обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Утром 4 июля в селе Моначиновка Купянского района оккупанты обстрелами повредили дома и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Около 20.00 враг совершил мощный минометный обстрел села Уды. В результате 19 нанесенных противником ударов значительно повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль.

В 23.30 в селе Белый Колодезь Чугуевского района в результате обстрела сахарного завода разрушены крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания. Предварительно россияне применили С-300. Травмированы двое мужчин 45 и 37 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

5 июля около 4.00 захватчики повторно обстреляли село. Поврежден многоквартирный дом и автомобиль.

В 4.32 в селе Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горел дом, обошлось без пострадавших.

В Изюме вследствие детонации взрывоопасного предмета в лесничестве получила травмы женщина 69 лет.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, Первомайский
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