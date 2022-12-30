В Донецке погиб "высокопоставленный чиновник" Следкома РФ

Рыбаков, которого российские СМИ назвали "высокопоставленным чиновником", погиб "при исполнении служебных обязанностей" якобы в результате артобстрела со стороны Украины.
Других деталей об обстоятельствах смерти Рыбакова в Следкоме не сообщили.
Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные "власти" города обвиняли Украину в обстрелах Донецка, но в Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили: город обстреливают россияне, огонь ведут из пригорода.