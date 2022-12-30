В Донецке погиб "высокопоставленный чиновник" Следкома РФ

Рыбаков, которого российские СМИ назвали "высокопоставленным чиновником", погиб "при исполнении служебных обязанностей" якобы в результате артобстрела со стороны Украины.

Других деталей об обстоятельствах смерти Рыбакова в Следкоме не сообщили.