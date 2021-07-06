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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области будут судить "министра торговли и промышленности ДНР"

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Обвинительный акт направлен в суд
Обвинительный акт направлен в суд
Фото: depositphotos.com

В Донецкой области будут заочно судить "министра торговли и промышленности" террористической группировки "ДНР". Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранители завершили заочное расследование в отношении 49-летнего жителя города Родинское.

"Досудебное расследование установило, что с 2019 года мужчина занимал должность так называемого заместителя министра промышленности и торговли "ДНР" оккупационной администрации в Донецкой области, а впоследствии – "министра промышленности и торговли ДНР". Находясь на указанной должности, правонарушитель организовывает лицензирование новых разработок и модернизации военной техники, оружия и боеприпасов к нему для нужд оккупационной администрации в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: терроризм, Донецкая область, прокуратура, сепаратизм, ДНР, война в Украине
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