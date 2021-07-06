В Донецкой области будут судить "министра торговли и промышленности ДНР"

Правоохранители завершили заочное расследование в отношении 49-летнего жителя города Родинское.

"Досудебное расследование установило, что с 2019 года мужчина занимал должность так называемого заместителя министра промышленности и торговли "ДНР" оккупационной администрации в Донецкой области, а впоследствии – "министра промышленности и торговли ДНР". Находясь на указанной должности, правонарушитель организовывает лицензирование новых разработок и модернизации военной техники, оружия и боеприпасов к нему для нужд оккупационной администрации в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области.