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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате боевых действий поврежден аммиакопровод, движется облако аммиака – Кириленко

Аммиак очень токсичный газ
Аммиак очень токсичный газ
Фото: ЕРА (архив)

В Донецкой области в ходе войны с российскими оккупантами повреждение получил трубопровод с аммиаком. Об этом 30 мая сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил, что в зону поражения могут попасть населенные пункты Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное.

"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы устранить последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", – объяснил Кириленко.

Позже он уточнил, что угрозы для Бахмута нет.

"Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км. В зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное", – рассказал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После открытого вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты несколько раз попадали в аммиакопроводы, в том числе в Чернигове и Сумах.

Контекст:

Аммиак  бесцветный газ с резким удушающим запахом, взрывоопасный и токсичный. Он легче воздуха, поэтому от него можно прятаться в подвалах.

Правила поведения в условиях утечки аммиака:

  • выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
  • если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
  • в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать;
  • если есть запах аммиака, нужно дышать через влажную марлевую повязку (желательно смочить в пятипроцентном растворе уксуса или лимонной кислоте).

Если человек отравился аммиаком, его нужно вывести на свежий воздух, дать ему теплого молока с пищевой содой, надеть на него ватно-марлевую повязку, смоченную водой или (это лучше) пятипроцентным раствором уксуса или лимонной кислотой. Если аммиак попал в глаза, нужно промыть их водой, при поражении кожи – промыть чистой водой, приложить ткань, смоченную в растворе уксуса или лимонной кислоте.

Теги: газ, Донецкая область, война, авария, Донбасс, Николаевка, вторжение, Опытное, Кодема, Тольятти, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, облако, Гладосово, Травневое, Павел Кириленко
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