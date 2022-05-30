В Донецкой области в результате боевых действий поврежден аммиакопровод, движется облако аммиака – Кириленко

"В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил, что в зону поражения могут попасть населенные пункты Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опытное.

"Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы устранить последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет", – объяснил Кириленко.

Позже он уточнил, что угрозы для Бахмута нет.

"Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км. В зоне поражения – Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное", – рассказал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После открытого вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты несколько раз попадали в аммиакопроводы, в том числе в Чернигове и Сумах.