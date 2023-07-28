В Дружковке началась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"Фонд отправил в регион около 4,5 тыс. продуктовых наборов, и подавляющее большинство из них получат жители Дружковской общины. В приоритете наиболее незащищенные категории населения: люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, семьи с детьми. В каждом наборе – продукты первой необходимости. А именно: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло. Это очень значительная поддержка для людей, живущих в зоне повышенного риска", – подчеркнули в организации.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 263 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".